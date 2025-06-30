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Испания не поддержала предложение увеличить оборонные расходы до 5% ВВП

Испания не поддержала предложение увеличить оборонные расходы до 5% ВВП - 30.06.2025, ПРАЙМ

Испания не поддержала предложение увеличить оборонные расходы до 5% ВВП

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид остаётся надёжным союзником НАТО, но не поддерживает предложение увеличить оборонные... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T16:10+0300

2025-06-30T16:10+0300

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МАДРИД, 30 июня - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид остаётся надёжным союзником НАТО, но не поддерживает предложение увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. "Испания - надёжный союзник, приверженный евроатлантической и европейской безопасности. С самого начала мы придерживались иной позиции и считали, что обсуждение должно строиться вокруг оборонных способностей. А для их достижения, по нашему мнению, 2,1% ВВП вполне достаточно", - сказал министр в интервью газете Pais. Глава МИД подчеркнул, что Испания прибыла на последнюю встречу НАТО с выполненными обязательствами. По его словам, страна продолжает вносить вклад в международную безопасность, при этом поддерживая ООН, международное право и гуманитарные нормы. Он отметил, что Испания не рассматривает возможность сокращения объёмов помощи развивающимся странам ради увеличения военных расходов. Мадрид остаётся приверженным цели довести объём официальной помощи до 0,7% ВВП к 2030 году, сказал Альбарес. Он напомнил, что за последние годы уровень поддержки уже значительно вырос, и подчеркнул, что такая политика будет продолжена вне зависимости от оборонных обязательств страны. В Гааге на прошлой неделе прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТОМарку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.

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