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Испания не поддержала предложение увеличить оборонные расходы до 5% ВВП - 30.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Испания не поддержала предложение увеличить оборонные расходы до 5% ВВП
Испания не поддержала предложение увеличить оборонные расходы до 5% ВВП - 30.06.2025, ПРАЙМ
Испания не поддержала предложение увеличить оборонные расходы до 5% ВВП
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид остаётся надёжным союзником НАТО, но не поддерживает предложение увеличить оборонные... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T16:10+0300
2025-06-30T16:10+0300
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МАДРИД, 30 июня - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид остаётся надёжным союзником НАТО, но не поддерживает предложение увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. "Испания - надёжный союзник, приверженный евроатлантической и европейской безопасности. С самого начала мы придерживались иной позиции и считали, что обсуждение должно строиться вокруг оборонных способностей. А для их достижения, по нашему мнению, 2,1% ВВП вполне достаточно", - сказал министр в интервью газете Pais. Глава МИД подчеркнул, что Испания прибыла на последнюю встречу НАТО с выполненными обязательствами. По его словам, страна продолжает вносить вклад в международную безопасность, при этом поддерживая ООН, международное право и гуманитарные нормы. Он отметил, что Испания не рассматривает возможность сокращения объёмов помощи развивающимся странам ради увеличения военных расходов. Мадрид остаётся приверженным цели довести объём официальной помощи до 0,7% ВВП к 2030 году, сказал Альбарес. Он напомнил, что за последние годы уровень поддержки уже значительно вырос, и подчеркнул, что такая политика будет продолжена вне зависимости от оборонных обязательств страны. В Гааге на прошлой неделе прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТОМарку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.
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испания, гаага, сша, дональд трамп, нато, мид, оон
Экономика, ИСПАНИЯ, Гаага, США, Дональд Трамп, НАТО, МИД, ООН
16:10 30.06.2025
 
Испания не поддержала предложение увеличить оборонные расходы до 5% ВВП

Альбарес: Испания остается союзником НАТО, но против потолка в 5% ВВП на оборону

© flickr.com / cesarastudillo#Флаг Испании
#Флаг Испании - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© flickr.com / cesarastudillo
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МАДРИД, 30 июня - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид остаётся надёжным союзником НАТО, но не поддерживает предложение увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.
"Испания - надёжный союзник, приверженный евроатлантической и европейской безопасности. С самого начала мы придерживались иной позиции и считали, что обсуждение должно строиться вокруг оборонных способностей. А для их достижения, по нашему мнению, 2,1% ВВП вполне достаточно", - сказал министр в интервью газете Pais.
Глава МИД подчеркнул, что Испания прибыла на последнюю встречу НАТО с выполненными обязательствами. По его словам, страна продолжает вносить вклад в международную безопасность, при этом поддерживая ООН, международное право и гуманитарные нормы.
Он отметил, что Испания не рассматривает возможность сокращения объёмов помощи развивающимся странам ради увеличения военных расходов. Мадрид остаётся приверженным цели довести объём официальной помощи до 0,7% ВВП к 2030 году, сказал Альбарес. Он напомнил, что за последние годы уровень поддержки уже значительно вырос, и подчеркнул, что такая политика будет продолжена вне зависимости от оборонных обязательств страны.
В Гааге на прошлой неделе прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТОМарку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.
Флаг Испании - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
Испания отвергла призыв НАТО повысить военные расходы до 5% ВВП
19 июня, 15:56
 
ЭкономикаИСПАНИЯГаагаСШАДональд ТрампНАТОМИДООН
 
 
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