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В Японии в июле вырастут цены на 2105 наименований продуктов - 30.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250630/japonija-859009568.html
В Японии в июле вырастут цены на 2105 наименований продуктов
В Японии в июле вырастут цены на 2105 наименований продуктов - 30.06.2025, ПРАЙМ
В Японии в июле вырастут цены на 2105 наименований продуктов
В июле в Японии вырастут цены на 2105 наименований продуктов, что в пять раз больше, чем в том же месяце прошлого года, свидетельствуют результаты исследованию... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T05:13+0300
2025-06-30T05:13+0300
экономика
мировая экономика
токио
япония
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ТОКИО, 30 июн – ПРАЙМ. В июле в Японии вырастут цены на 2105 наименований продуктов, что в пять раз больше, чем в том же месяце прошлого года, свидетельствуют результаты исследованию японского научно-исследовательского центра TeikokuDatabank. "В июле 2025 года цены на продукты питания и напитки вырастут для 2105 наименований. За весь 2025 год прогнозировалось повышение цен на 18 697 наименований, ожидается, что уже в июле общегодовое число достигнет 20 тысяч. Динамика роста цен остается более сильной, чем годом ранее", - говорится в докладе центра. Было опрошено 195 компаний, которые занимаются производством продуктов питания и напитков. В прошлом году рост цен в июле коснулся 418 наименований продуктов.
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мировая экономика, токио, япония
Экономика, Мировая экономика, Токио, ЯПОНИЯ
05:13 30.06.2025
 
В Японии в июле вырастут цены на 2105 наименований продуктов

В Японии в июле вырастут цены на 2105 наименований продуктов

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ТОКИО, 30 июн – ПРАЙМ. В июле в Японии вырастут цены на 2105 наименований продуктов, что в пять раз больше, чем в том же месяце прошлого года, свидетельствуют результаты исследованию японского научно-исследовательского центра TeikokuDatabank.
"В июле 2025 года цены на продукты питания и напитки вырастут для 2105 наименований. За весь 2025 год прогнозировалось повышение цен на 18 697 наименований, ожидается, что уже в июле общегодовое число достигнет 20 тысяч. Динамика роста цен остается более сильной, чем годом ранее", - говорится в докладе центра.
Было опрошено 195 компаний, которые занимаются производством продуктов питания и напитков.
В прошлом году рост цен в июле коснулся 418 наименований продуктов.
 
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