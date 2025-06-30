https://1prime.ru/20250630/juristy-859009645.html

Юристы рассказали о штрафах за неправильную обработку дачных участков

Юристы рассказали о штрафах за неправильную обработку дачных участков - 30.06.2025, ПРАЙМ

Юристы рассказали о штрафах за неправильную обработку дачных участков

Неправильная обработка дачных участков химикатами от вредителей может грозит россиянам штрафами в размере до 20 тысяч рублей, рассказали РИА Недвижимость... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T05:16+0300

2025-06-30T05:16+0300

2025-06-30T05:16+0300

общество

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859009645.jpg?1751249812

МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Неправильная обработка дачных участков химикатами от вредителей может грозит россиянам штрафами в размере до 20 тысяч рублей, рассказали РИА Недвижимость юристы. "Закон не запрещает дачникам самостоятельно бороться с вредителями. Однако ключевой момент – это безопасность. Если вы делаете это своими силами, то обязаны соблюдать правила и нормы, установленные для применения пестицидов и агрохимикатов. Главное условие – вы должны применять только те препараты, которые разрешены для использования в личных подсобных хозяйствах, и строго следовать инструкции", - объяснил глава московской коллегии адвокатов "Григориадис групп" Дмитрий Григориади. По его словам, за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами предусмотрен штраф в размере 1-2 тысяч рублей. Как рассказал специалист по уничтожению насекомых и пресмыкающихся сервиса "Профи.ру" Кирилл Савоськин, на личных участках запрещено использовать препараты, предназначенные исключительно для профессиональной дезинсекции и сельского хозяйства. Часто на них есть маркировки "Для профессионального применения" или "Только для сельского хозяйства". "На упаковке поищите регистрационный номер и четкое указание, что препарат разрешен для применения в личных подсобных хозяйствах или на садово-огородных участках. На упаковке должна быть подробная инструкция по применению, включающая перечень культур, нормы расхода, меры предосторожности и сроки ожидания до сбора урожая", - подсказал он. Григориади также отметил наличие правил и норм, установленных для применения пестицидов и агрохимикатов, закрепленных в СанПиН 1.2.3685-21. Их нарушение карается штрафом от 100 до 500 рублей. Если обработка нанесла ущерб здоровью или имуществу соседей, то по закону его также придется возместить. Член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина предупредила, что обработка участка пестицидами и агрохимикатами может повредить животным. По закону перед началом обработки, например, нужно заранее предупредить соседей-пчеловодов. "Причинение вреда здоровью животных может быть расценено и как вред имуществу, и как жестокое обращение с животными, если будет установлен такой умысел", - указала юрист. По словам вице-президента Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимира Кузнецова, нарушение санитарно-эпидемиологических требований и правил безопасности при работе с пестицидами также может быть квалифицировано как порча земли, за что предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Обрабатывать можно не все дачные участки, предупредил Григориади. Обработка рядом с зонами санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения запрещена. Так, если обработка производится вблизи колодца или скважины, то за это нарушитель может быть оштрафован на сумму от 3 до 20 тысяч рублей, заключил юрист.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва