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Первый в Канаде терминал экспорта СПГ начал работу
Первый в Канаде терминал экспорта СПГ начал работу - 30.06.2025, ПРАЙМ
Первый в Канаде терминал экспорта СПГ начал работу
Первый в Канаде терминал экспорта СПГ начал работу, судно в рамках первой поставки за рубеж направится в Азию 30 июня, сообщает газета Globe and Mail. | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T01:27+0300
2025-06-30T01:27+0300
2025-06-30T01:27+0300
энергетика
экономика
газ
канада
азия
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Первый в Канаде терминал экспорта СПГ начал работу, судно в рамках первой поставки за рубеж направится в Азию 30 июня, сообщает газета Globe and Mail.
"Судно, перевозящее первую партию сжиженного природного газа с нового экспортного терминала LNG Canada, отправится в Азию уже в понедельник… LNG Canada – первый в стране терминал по экспорту этого топлива", - пишет издание.
Отмечается, что терминал в городе Китимат в провинции Британская Колумбия был построен на фоне стремления Канады диверсифицировать свой экспорт ископаемых, в структуре которого преобладают США.
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газ, канада, азия, москва
Энергетика, Экономика, Газ, КАНАДА, АЗИЯ, МОСКВА
Первый в Канаде терминал экспорта СПГ начал работу
Globe and Mail: первый в Канаде терминал экспорта СПГ начал работу
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Первый в Канаде терминал экспорта СПГ начал работу, судно в рамках первой поставки за рубеж направится в Азию 30 июня, сообщает газета Globe and Mail.
"Судно, перевозящее первую партию сжиженного природного газа с нового экспортного терминала LNG Canada, отправится в Азию уже в понедельник… LNG Canada – первый в стране терминал по экспорту этого топлива", - пишет издание.
Отмечается, что терминал в городе Китимат в провинции Британская Колумбия был построен на фоне стремления Канады диверсифицировать свой экспорт ископаемых, в структуре которого преобладают США.