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Первый в Канаде терминал экспорта СПГ начал работу

Первый в Канаде терминал экспорта СПГ начал работу - 30.06.2025, ПРАЙМ

Первый в Канаде терминал экспорта СПГ начал работу

Первый в Канаде терминал экспорта СПГ начал работу, судно в рамках первой поставки за рубеж направится в Азию 30 июня, сообщает газета Globe and Mail. | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T01:27+0300

2025-06-30T01:27+0300

2025-06-30T01:27+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Первый в Канаде терминал экспорта СПГ начал работу, судно в рамках первой поставки за рубеж направится в Азию 30 июня, сообщает газета Globe and Mail. "Судно, перевозящее первую партию сжиженного природного газа с нового экспортного терминала LNG Canada, отправится в Азию уже в понедельник… LNG Canada – первый в стране терминал по экспорту этого топлива", - пишет издание. Отмечается, что терминал в городе Китимат в провинции Британская Колумбия был построен на фоне стремления Канады диверсифицировать свой экспорт ископаемых, в структуре которого преобладают США.

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