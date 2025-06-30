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В США поблагодарили Канаду за отмену налога на цифровые услуги

В США поблагодарили Канаду за отмену налога на цифровые услуги - 30.06.2025, ПРАЙМ

В США поблагодарили Канаду за отмену налога на цифровые услуги

Министр торговли США Говард Латник поблагодарил Канаду за отмену налога на цифровые услуги, который препятствовал бы "любой торговой сделке" между странами. | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T14:27+0300

2025-06-30T14:27+0300

2025-06-30T14:27+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Министр торговли США Говард Латник поблагодарил Канаду за отмену налога на цифровые услуги, который препятствовал бы "любой торговой сделке" между странами. В понедельник министерство финансов Канады сообщило, что Оттава отменила налог на цифровые услуги, чтобы придать импульс торговым переговорам с США. Сбор налога приостанавливается с 30 июня. "Спасибо Канаде за отмену налога на цифровые услуги, который предназначался для заглушения американских инноваций и был бы препятствием для заключения любой торговой сделки с Америкой", - написал Латник в соцсети Х. Канадское министерство финансов в понедельник сообщило, что премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились возобновить переговоры о торговле, чтобы согласовать сделку к 21 июля.

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технологии, канада, сша, москва, марк карни, дональд трамп