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В США поблагодарили Канаду за отмену налога на цифровые услуги
В США поблагодарили Канаду за отмену налога на цифровые услуги - 30.06.2025, ПРАЙМ
В США поблагодарили Канаду за отмену налога на цифровые услуги
Министр торговли США Говард Латник поблагодарил Канаду за отмену налога на цифровые услуги, который препятствовал бы "любой торговой сделке" между странами. | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T14:27+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Министр торговли США Говард Латник поблагодарил Канаду за отмену налога на цифровые услуги, который препятствовал бы "любой торговой сделке" между странами. В понедельник министерство финансов Канады сообщило, что Оттава отменила налог на цифровые услуги, чтобы придать импульс торговым переговорам с США. Сбор налога приостанавливается с 30 июня. "Спасибо Канаде за отмену налога на цифровые услуги, который предназначался для заглушения американских инноваций и был бы препятствием для заключения любой торговой сделки с Америкой", - написал Латник в соцсети Х. Канадское министерство финансов в понедельник сообщило, что премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились возобновить переговоры о торговле, чтобы согласовать сделку к 21 июля.
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Экономика, Технологии, КАНАДА, США, МОСКВА, Марк Карни, Дональд Трамп
В США поблагодарили Канаду за отмену налога на цифровые услуги
Министр торговли США поблагодарил Канаду за отмену налога на цифровые услуги
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Министр торговли США Говард Латник поблагодарил Канаду за отмену налога на цифровые услуги, который препятствовал бы "любой торговой сделке" между странами.
В понедельник министерство финансов Канады сообщило, что Оттава отменила налог на цифровые услуги, чтобы придать импульс торговым переговорам с США. Сбор налога приостанавливается с 30 июня.
"Спасибо Канаде за отмену налога на цифровые услуги, который предназначался для заглушения американских инноваций и был бы препятствием для заключения любой торговой сделки с Америкой", - написал Латник в соцсети Х.
Канадское министерство финансов в понедельник сообщило, что премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились возобновить переговоры о торговле, чтобы согласовать сделку к 21 июля.
США прекращают все торговые переговоры с Канадой, заявил Трамп