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В ГД хотят снизить пенсионный коэффициент для родителей детей-инвалидов

В ГД хотят снизить пенсионный коэффициент для родителей детей-инвалидов - 30.06.2025, ПРАЙМ

В ГД хотят снизить пенсионный коэффициент для родителей детей-инвалидов

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Думу законопроект, которым предлагается снизить величину индивидуального... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T12:28+0300

2025-06-30T12:28+0300

2025-06-30T12:28+0300

экономика

общество

леонид слуцкий

лдпр

госдума

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Думу законопроект, которым предлагается снизить величину индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) для получения страховой пенсии с 30 до 20 баллов для родителей и опекунов детей-инвалидов, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. "Сегодня вместе с коллегами по фракции ЛДПР внесли в Госдуму инициированный мной законопроект о снижении величины индивидуального пенсионного коэффициента, необходимого для получения пенсии родителей детей-инвалидов, с 30 пенсионных баллов до 20", - сказал агентству Леонов. По его словам, в настоящее время для назначения страховой пенсии гражданам России необходимо иметь ИПК в размере не менее 30 баллов и страховой стаж от 15 лет. Он добавил, что на практике складывается ситуация, что родитель, воспитывающий ребенка-инвалида, по объективным причинам может не работать какое-то время или работать неполный день. Парламентарий уточнил, что из-за этого набрать 30 баллов в таких условиях крайне трудно, кроме того, таким родителям зачастую отказывают в назначении пенсии по причине нехватки пенсионных баллов, даже несмотря на достаточный страховой стаж. По его мнению, это несправедливо. "Совершенно не секрет, что уход за ребенком требует постоянного присутствия, особенно в случае госпитализаций, ухудшения состояния или регулярной реабилитации. Это огромный, важный труд. Родители вкладывают все свои силы в воспитание, нередко жертвуя своей карьерой, теряя тем самым возможность накопить положенные для пенсии баллы. Наш законопроект призван компенсировать этот дефицит и обеспечить справедливые условия назначения пенсии для такой категории граждан", - подчеркнул он. Леонов отметил, что данная инициативы поможет создать благоприятные условия для выхода на пенсию родителей детей-инвалидов, что позволит сосредоточиться на уходе за ребенком и в конечном счете облегчит материальное положение семьи, а также улучшит их качество жизни. Как следует из официального отзыва правительства РФ, который есть в распоряжении РИА Новости, предлагаемые проектом изменения могут привести к назначению страховых пенсий исходя из увеличенного объема пенсионных прав, не обеспеченных уплатой страховых взносов, нарушив тем самым страховой принцип эквивалентности пенсионных обязательств, на котором базируется законодательство об обязательном пенсионном страховании. По мнению правительства, законопроект нуждается в существенной доработке.

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общество , леонид слуцкий, лдпр, госдума