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Акционеры "Ленты" утвердили решение не выплачивать дивиденды
Акционеры "Ленты" утвердили решение не выплачивать дивиденды - 30.06.2025, ПРАЙМ
Акционеры "Ленты" утвердили решение не выплачивать дивиденды
Акционеры "Ленты", одного из крупнейших российских ритейлеров, утвердили решение не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T16:50+0300
2025-06-30T16:50+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Ленты", одного из крупнейших российских ритейлеров, утвердили решение не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из сообщения компании. "Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: прибыль МКПАО "Лента" по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать", - говорится в сообщении. В конце мая совет директоров рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 год. Чистая прибыль МКПАО "Лента" по МСФО в 2024 году составила 22,463 миллиарда рублей против убытка в 2,629 миллиарда годом ранее, а показатель EBITDA увеличился почти на 85,7%, до 88,081 миллиарда рублей.
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Экономика, Акции, МОСКВА, "Лента"
Акционеры "Ленты" утвердили решение не выплачивать дивиденды
Акционеры "Ленты" утвердили решение не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Ленты", одного из крупнейших российских ритейлеров, утвердили решение не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из сообщения компании.
"Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: прибыль МКПАО "Лента" по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать", - говорится в сообщении.
В конце мая совет директоров рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 год.
Чистая прибыль МКПАО "Лента" по МСФО в 2024 году составила 22,463 миллиарда рублей против убытка в 2,629 миллиарда годом ранее, а показатель EBITDA увеличился почти на 85,7%, до 88,081 миллиарда рублей.
"Лента" приобретет одну из крупнейших в Челябинской области торговых сетей