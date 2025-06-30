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Акционеры "Ленты" утвердили решение не выплачивать дивиденды

Акционеры "Ленты" утвердили решение не выплачивать дивиденды - 30.06.2025, ПРАЙМ

Акционеры "Ленты" утвердили решение не выплачивать дивиденды

Акционеры "Ленты", одного из крупнейших российских ритейлеров, утвердили решение не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T16:50+0300

2025-06-30T16:50+0300

2025-06-30T16:50+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Ленты", одного из крупнейших российских ритейлеров, утвердили решение не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из сообщения компании. "Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: прибыль МКПАО "Лента" по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать", - говорится в сообщении. В конце мая совет директоров рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 год. Чистая прибыль МКПАО "Лента" по МСФО в 2024 году составила 22,463 миллиарда рублей против убытка в 2,629 миллиарда годом ранее, а показатель EBITDA увеличился почти на 85,7%, до 88,081 миллиарда рублей.

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акции, москва, "лента"