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Россия и Малайзия обсудили возможность запуска прямых авиарейсов

Россия и Малайзия обсудили возможность запуска прямых авиарейсов - 30.06.2025, ПРАЙМ

Россия и Малайзия обсудили возможность запуска прямых авиарейсов

Представители авиавластей России и Малайзии обсудили возможность запуска прямых рейсов между двумя странами, сообщили в Минтрансе РФ. | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T11:12+0300

2025-06-30T11:12+0300

2025-06-30T11:12+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Представители авиавластей России и Малайзии обсудили возможность запуска прямых рейсов между двумя странами, сообщили в Минтрансе РФ. Статс-секретарь - замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев провел ряд двусторонних встреч в рамках Глобального форума по транспортной связуемости, сообщили в ведомстве. В частности, прошли переговоры с министром транспорта Малайзии Энтони Луком Сиу Фуком. "С коллегами из Малайзии дополнительно обсуждалась возможность возобновления перелетов между странами", - сообщили в Минтрансе РФ. Кроме того, рассмотрены актуальные вопросы российско-узбекского взаимодействия в транспортной сфере, возможное участие российских организаций в проектах по развитию транспортной инфраструктуры в Узбекистане, а также совместное формирование новых мультимодальных маршрутов. На встречах также обсуждалось текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в транспортной сфере с рядом стран, в числе которых Королевство Марокко, Египет, Турция, Ирак. Обсуждалось, в том числе, развитие нормативно-правовой базы и обмен опытом в области устойчивых и инновационных транспортных решений. "С каждым государством достигнута договоренность о проведении работы по созданию Рабочей группы по транспорту", - уточнили в Минтрансе.

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