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В Петербурге ликвидировали подпольную майнинговую ферму
В Петербурге ликвидировали подпольную майнинговую ферму - 30.06.2025, ПРАЙМ
В Петербурге ликвидировали подпольную майнинговую ферму
Полиция Санкт-Петербурга ликвидировала подпольную майнинговую ферму в Московском районе, ущерб от незаконного потребления электроэнергии составил, по... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T08:55+0300
2025-06-30T08:55+0300
2025-06-30T08:55+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - ПРАЙМ. Полиция Санкт-Петербурга ликвидировала подпольную майнинговую ферму в Московском районе, ущерб от незаконного потребления электроэнергии составил, по предварительным данным, почти 10 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "В Санкт-Петербурга сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с экономической полицией Московского района в результате оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность нелегальной майнинговой фермы", - говорится в сообщении. Как рассказали в полиции, незаконная добыча криптовалюты была организована в ангаре в промзоне на Митрофаньевском шоссе. В помещении площадью несколько сотен квадратных метров размещались десятки единиц вычислительной техники, которая была подключена к соседней подстанции. По предварительным данным, ущерб от неучтенного потребления электроэнергии составил почти 10 миллионов рублей, отмечают в ГУМВД. На момент визита полиции персонал майнинговой фермы отсутствовал. Обнаруженное оборудование изъято и передано на на специализированный склад. Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием). Правоохранители ищут подпольных добытчиков криптовалюты, заключили в ГУМВД.
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Происшествия, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ, незаконный майнинг, майнинг
В Петербурге ликвидировали подпольную майнинговую ферму
Полиция ликвидировала подпольную майнинговую ферму в Московском районе Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - ПРАЙМ. Полиция Санкт-Петербурга ликвидировала подпольную майнинговую ферму в Московском районе, ущерб от незаконного потребления электроэнергии составил, по предварительным данным, почти 10 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"В Санкт-Петербурга сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с экономической полицией Московского района в результате оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность нелегальной майнинговой фермы", - говорится в сообщении.
Как рассказали в полиции, незаконная добыча криптовалюты была организована в ангаре в промзоне на Митрофаньевском шоссе. В помещении площадью несколько сотен квадратных метров размещались десятки единиц вычислительной техники, которая была подключена к соседней подстанции.
По предварительным данным, ущерб от неучтенного потребления электроэнергии составил почти 10 миллионов рублей, отмечают в ГУМВД.
На момент визита полиции персонал майнинговой фермы отсутствовал. Обнаруженное оборудование изъято и передано на на специализированный склад.
Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием). Правоохранители ищут подпольных добытчиков криптовалюты, заключили в ГУМВД.
Нелегальную майнинг-ферму обнаружили в частном доме в Махачкале