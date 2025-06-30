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В Петербурге ликвидировали подпольную майнинговую ферму

В Петербурге ликвидировали подпольную майнинговую ферму - 30.06.2025, ПРАЙМ

В Петербурге ликвидировали подпольную майнинговую ферму

Полиция Санкт-Петербурга ликвидировала подпольную майнинговую ферму в Московском районе, ущерб от незаконного потребления электроэнергии составил, по... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T08:55+0300

2025-06-30T08:55+0300

2025-06-30T08:55+0300

происшествия

санкт-петербург

рф

незаконный майнинг

майнинг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - ПРАЙМ. Полиция Санкт-Петербурга ликвидировала подпольную майнинговую ферму в Московском районе, ущерб от незаконного потребления электроэнергии составил, по предварительным данным, почти 10 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "В Санкт-Петербурга сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с экономической полицией Московского района в результате оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность нелегальной майнинговой фермы", - говорится в сообщении. Как рассказали в полиции, незаконная добыча криптовалюты была организована в ангаре в промзоне на Митрофаньевском шоссе. В помещении площадью несколько сотен квадратных метров размещались десятки единиц вычислительной техники, которая была подключена к соседней подстанции. По предварительным данным, ущерб от неучтенного потребления электроэнергии составил почти 10 миллионов рублей, отмечают в ГУМВД. На момент визита полиции персонал майнинговой фермы отсутствовал. Обнаруженное оборудование изъято и передано на на специализированный склад. Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием). Правоохранители ищут подпольных добытчиков криптовалюты, заключили в ГУМВД.

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