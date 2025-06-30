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Матвиенко представит Россию в жюри конкурса "Интервидение"
Матвиенко представит Россию в жюри конкурса "Интервидение" - 30.06.2025, ПРАЙМ
Матвиенко представит Россию в жюри конкурса "Интервидение"
Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри международного музыкального конкурса "Интервидение", следует из... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T00:18+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри международного музыкального конкурса "Интервидение", следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Игорь Матвиенко, композитор, продюсер, народный артист России, войдет от нашей страны в состав международного профессионального жюри музыкального конкурса "Интервидение", - говорится в документе.
В беседе с РИА Новости Матвиенко отметил, что будет оценивать выступления конкурсантов объективно, в первую очередь, ориентируясь на вокальное мастерство, артистизм и оригинальность.
"Для меня большая честь представлять Россию в жюри международного музыкального конкурса "Интервидение". Убежден, что "Интервидение" определит не только новых звезд, но и создаст крепкие творческие связи, способствующие культурному обмену и развитию новых музыкальных традиций", - сказал он.
Вместе с коллегами Матвиенко примет участие в финальном голосовании, на котором будет определен победитель конкурса.
Согласно положению о проведении конкурса "Интервидение", членом национального жюри может быть культурный деятель - продюсер, эстрадный исполнитель, композитор, музыкант, педагог - из числа признанных профессионалов в музыкальной сфере.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman.
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Матвиенко представит Россию в жюри конкурса "Интервидение"
Игорь Матвиенко представит Россию в жюри музыкального конкурса "Интервидение"
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри международного музыкального конкурса "Интервидение", следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Игорь Матвиенко, композитор, продюсер, народный артист России, войдет от нашей страны в состав международного профессионального жюри музыкального конкурса "Интервидение", - говорится в документе.
В беседе с РИА Новости Матвиенко отметил, что будет оценивать выступления конкурсантов объективно, в первую очередь, ориентируясь на вокальное мастерство, артистизм и оригинальность.
"Для меня большая честь представлять Россию в жюри международного музыкального конкурса "Интервидение". Убежден, что "Интервидение" определит не только новых звезд, но и создаст крепкие творческие связи, способствующие культурному обмену и развитию новых музыкальных традиций", - сказал он.
Вместе с коллегами Матвиенко примет участие в финальном голосовании, на котором будет определен победитель конкурса.
Согласно положению о проведении конкурса "Интервидение", членом национального жюри может быть культурный деятель - продюсер, эстрадный исполнитель, композитор, музыкант, педагог - из числа признанных профессионалов в музыкальной сфере.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman.