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"Мечел": около 20% угольных компаний в мире убыточны из-за пошлин Китая
"Мечел": около 20% угольных компаний в мире убыточны из-за пошлин Китая - 30.06.2025, ПРАЙМ
"Мечел": около 20% угольных компаний в мире убыточны из-за пошлин Китая
Около 20% угольных компаний в мире убыточны на фоне импортных пошлин Китая и спада выпуска чугуна и стали, сообщил журналистам по итогам годового собрания... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T09:02+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Около 20% угольных компаний в мире убыточны на фоне импортных пошлин Китая и спада выпуска чугуна и стали, сообщил журналистам по итогам годового собрания акционеров компании генеральный директор "Мечела" Олег Коржов. "На сегодняшний день ситуация в Китае с точки зрения производства стали пока не дает поводов говорить об увеличении спроса на уголь. Загрузка мощностей по чугуну и по стали у них снизилась где-то до 85%. При этом в Китае все равно растет объем добычи, и Китай вводит импортные пошлины, это касается в том числе и российского угля. К сожалению, по пошлинам пока не видно перспектив на их отмену. На этом фоне где-то порядка 20% мировых угольных компаний убыточны", - выразил мнение Коржов. Российские угольщики также столкнулись с убытками. Так, по данным Росстата, доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в первом квартале выросла до 61,8% против 50% за аналогичный период годом ранее. Российские угольные предприятия на фоне санкций столкнулись с потерей рынков, увеличением затрат и ростом логистических расходов, заявлял губернатор Кемеровской области Илья Середюк в прошлом году. Параллельно с этим мировые цены на уголь с осени 2024 года стали падать, опустившись в начале этого года до четырехлетних минимумов.
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промышленность, бизнес, китай, кемеровская область, росстат
Экономика, Промышленность, Бизнес, КИТАЙ, Кемеровская область, Росстат
"Мечел": около 20% угольных компаний в мире убыточны из-за пошлин Китая
Коржов: около 20% угольных компаний в мире убыточны из-за импортных пошлин Китая
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Около 20% угольных компаний в мире убыточны на фоне импортных пошлин Китая и спада выпуска чугуна и стали, сообщил журналистам по итогам годового собрания акционеров компании генеральный директор "Мечела" Олег Коржов.
"На сегодняшний день ситуация в Китае с точки зрения производства стали пока не дает поводов говорить об увеличении спроса на уголь. Загрузка мощностей по чугуну и по стали у них снизилась где-то до 85%. При этом в Китае все равно растет объем добычи, и Китай вводит импортные пошлины, это касается в том числе и российского угля. К сожалению, по пошлинам пока не видно перспектив на их отмену. На этом фоне где-то порядка 20% мировых угольных компаний убыточны", - выразил мнение Коржов.
Российские угольщики также столкнулись с убытками. Так, по данным Росстата, доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в первом квартале выросла до 61,8% против 50% за аналогичный период годом ранее.
Российские угольные предприятия на фоне санкций столкнулись с потерей рынков, увеличением затрат и ростом логистических расходов, заявлял губернатор Кемеровской области Илья Середюк в прошлом году. Параллельно с этим мировые цены на уголь с осени 2024 года стали падать, опустившись в начале этого года до четырехлетних минимумов.
Каменный уголь в общей погрузке на сети РЖД в мае составил 28,2%