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Медь слабо дорожает на фоне ослабления доллара - 30.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250630/med--859013466.html
Медь слабо дорожает на фоне ослабления доллара
Медь слабо дорожает на фоне ослабления доллара - 30.06.2025, ПРАЙМ
Медь слабо дорожает на фоне ослабления доллара
Стоимость меди в понедельник слабо растет на фоне ослабления доллара и повышенного риска торговых барьеров на мировых рынках, свидетельствуют данные торгов и... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T09:08+0300
2025-06-30T09:08+0300
экономика
рынок
торги
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник слабо растет на фоне ослабления доллара и повышенного риска торговых барьеров на мировых рынках, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 9.03 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,2%, до 5,1335 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) по состоянию на 9.03 мск снижался на 0,28% - до 97,13 пункта, а к иене доллар дешевел примерно на 0,63%. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными для покупки в другой валюте. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,22%, до 9 878 долларов, стоимость алюминия - поднялась на 0,45%, до 2 595 долларов, цинка - на 0,4%, до 2 779 долларов. По мнению аналитиков, снижение инвестиционной активности на сырьевом рынке сдерживает рост котировок меди. Как сообщает агентство Рейтер, в отчете министерства промышленности, науки и ресурсов Австралии за второй квартал указано, что неопределенность, вызванная политикой президента США Дональда Трампа, нарушила ход мировой торговли, заставив предприятия отрасли отложить принятие инвестиционных решений. Ранее, в конце мая, Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в страну до 50% с 25% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. Такое решение вызвало беспокойство по поводу перспектив мировой экономики и торговли, что сдержало мировые фондовые рынки, а также сырье, в том числе нефть и медь. "Повышенная осторожность (инвесторов - ред.) привела к дальнейшему ослаблению активности (в секторе - ред.). Связанная с этим неопределенность, вероятно, повлияет на мировой спрос на сырьевые товары, так как под ударом окажутся страны, поставляющие их в Австралию", - цитирует Рейтер заявление, приведенное в отчете. Также инвесторы могут обращать внимание на макростатистику, вышедшую ранее в понедельник. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в июне вырос до 49,7 пункта против 49,5 пункта в мае, что совпало с прогнозом. PMI в непроизводственном секторе страны в июне поднялся до 50,5 пункта с 50,3 месяцем ранее, ожидалось сохранение показателя. Китай - крупнейший импортер и потребитель меди, поэтому инвесторы следят за сведениями относительно экономики страны, которые могут оказать влияние на котировки металла.
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рынок, торги, сша, китай, дональд трамп, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Comex
09:08 30.06.2025
 
Медь слабо дорожает на фоне ослабления доллара

Стоимость меди слабо растет на фоне ослабления доллара

© Unsplash/Ra DragonМедь
Медь
© Unsplash/Ra Dragon
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник слабо растет на фоне ослабления доллара и повышенного риска торговых барьеров на мировых рынках, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 9.03 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,2%, до 5,1335 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) по состоянию на 9.03 мск снижался на 0,28% - до 97,13 пункта, а к иене доллар дешевел примерно на 0,63%. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными для покупки в другой валюте.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,22%, до 9 878 долларов, стоимость алюминия - поднялась на 0,45%, до 2 595 долларов, цинка - на 0,4%, до 2 779 долларов.
По мнению аналитиков, снижение инвестиционной активности на сырьевом рынке сдерживает рост котировок меди. Как сообщает агентство Рейтер, в отчете министерства промышленности, науки и ресурсов Австралии за второй квартал указано, что неопределенность, вызванная политикой президента США Дональда Трампа, нарушила ход мировой торговли, заставив предприятия отрасли отложить принятие инвестиционных решений.
Ранее, в конце мая, Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в страну до 50% с 25% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. Такое решение вызвало беспокойство по поводу перспектив мировой экономики и торговли, что сдержало мировые фондовые рынки, а также сырье, в том числе нефть и медь.
"Повышенная осторожность (инвесторов - ред.) привела к дальнейшему ослаблению активности (в секторе - ред.). Связанная с этим неопределенность, вероятно, повлияет на мировой спрос на сырьевые товары, так как под ударом окажутся страны, поставляющие их в Австралию", - цитирует Рейтер заявление, приведенное в отчете.
Также инвесторы могут обращать внимание на макростатистику, вышедшую ранее в понедельник. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в июне вырос до 49,7 пункта против 49,5 пункта в мае, что совпало с прогнозом. PMI в непроизводственном секторе страны в июне поднялся до 50,5 пункта с 50,3 месяцем ранее, ожидалось сохранение показателя. Китай - крупнейший импортер и потребитель меди, поэтому инвесторы следят за сведениями относительно экономики страны, которые могут оказать влияние на котировки металла.
Медная проволока
Медь дорожает в пятницу, готовясь завершить неделю в плюсе
27 июня, 09:02
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАКИТАЙДональд ТрампComex
 
 
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