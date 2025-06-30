Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина превратилась в нацистский концлагерь, заявил Медведчук - 30.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250630/medvedchuk-859016654.html
Украина превратилась в нацистский концлагерь, заявил Медведчук
Украина превратилась в нацистский концлагерь, заявил Медведчук - 30.06.2025, ПРАЙМ
Украина превратилась в нацистский концлагерь, заявил Медведчук
Украина при Владимире Зеленском погрязла в коррупции и превратилась в нацистский концлагерь, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T10:40+0300
2025-06-30T10:40+0300
политика
общество
украина
москва
владимир зеленский
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/61/827316110_0:173:3027:1875_1920x0_80_0_0_94aeb128271686d3c48fb63d97422a6f.jpg
МОСКВА, 30 июн – ПРАЙМ. Украина при Владимире Зеленском погрязла в коррупции и превратилась в нацистский концлагерь, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Если проанализировать события на Украине Зеленского, то можно отметить свободу отлова военными людей на улицах, развитие коррупции и либерализации отношения к ней, преследование граждан под лозунгами "защиты демократии" по религиозному, политическому и этническому признакам. Украина превратилась в нацистский концлагерь, но, очевидно, это и есть те "реформы", которые приветствуют господа евробюрократы, других просто нет. И тут вопрос, а зачем нынешнему руководству ЕС украинский концлагерь, с которым они так упорно жаждут интеграции?", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". По его словам, Зеленского и его окружение отказаться от дипломатического урегулирования конфликта заставили возможность разбогатеть на западной помощи, удержаться у власти благодаря военному положению, уничтожать политических оппонентов, для чего уничтожили конституционный строй и механизмы права в стране. "Зеленский растоптал украинскую конституцию, уничтожил права граждан. Так, 28 июня 2025 года он опубликовал поздравление с днём конституции, поздравив украинцев нацистским приветствием "Украина – превыше всего!", - добавил Медведчук. Как отмечает председатель совета движения, сегодня руководство ЕС пытается затолкать в каждый документ принцип "мир через силу". Украина Зеленского уже использовала этот принцип во внешней и внутренней политике, но он никак не помог исчерпать конфликт, закончить его. Зато этот принцип помог Зеленскому уничтожить оппозицию, преследовать оппозиционные СМИ, оппозиционный электорат и разгромить единственную каноническую православную церковь, которая якобы могла препятствовать его власти. "Для того чтобы задавить подобное политическое сопротивление, нынешнему руководству ЕС нужна война, к которой оно граждан Евросоюза и готовит. Тогда по примеру Зеленского можно бросить в тюрьмы всех оппонентов и недовольных… Очевидно, что нагнетание военной и антироссийской истерии ударяет по экономике стран ЕС и по правам и свободам граждан Союза. Но, как показывает опыт Украины Зеленского, такая политика помогает удержаться у власти и налаживать коррупционные схемы. Поэтому Евросоюз превращается в четвертый рейх, и это очень опасная тенденция для современного мира", - подчеркнул Медведчук.
https://1prime.ru/20250630/zelenskiy-859012113.html
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/61/827316110_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_a5684a76647ac402ca9899dc50a860be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, москва, владимир зеленский, ес
Политика, Общество , УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Зеленский, ЕС
10:40 30.06.2025
 
Украина превратилась в нацистский концлагерь, заявил Медведчук

Медведчук: Украина при Зеленском превратилась в нацистский концлагерь

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк#Лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук
#Лидер общественного движения Украинский выбор Виктор Медведчук - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июн – ПРАЙМ. Украина при Владимире Зеленском погрязла в коррупции и превратилась в нацистский концлагерь, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Если проанализировать события на Украине Зеленского, то можно отметить свободу отлова военными людей на улицах, развитие коррупции и либерализации отношения к ней, преследование граждан под лозунгами "защиты демократии" по религиозному, политическому и этническому признакам. Украина превратилась в нацистский концлагерь, но, очевидно, это и есть те "реформы", которые приветствуют господа евробюрократы, других просто нет. И тут вопрос, а зачем нынешнему руководству ЕС украинский концлагерь, с которым они так упорно жаждут интеграции?", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
По его словам, Зеленского и его окружение отказаться от дипломатического урегулирования конфликта заставили возможность разбогатеть на западной помощи, удержаться у власти благодаря военному положению, уничтожать политических оппонентов, для чего уничтожили конституционный строй и механизмы права в стране. "Зеленский растоптал украинскую конституцию, уничтожил права граждан. Так, 28 июня 2025 года он опубликовал поздравление с днём конституции, поздравив украинцев нацистским приветствием "Украина – превыше всего!", - добавил Медведчук.
Как отмечает председатель совета движения, сегодня руководство ЕС пытается затолкать в каждый документ принцип "мир через силу". Украина Зеленского уже использовала этот принцип во внешней и внутренней политике, но он никак не помог исчерпать конфликт, закончить его. Зато этот принцип помог Зеленскому уничтожить оппозицию, преследовать оппозиционные СМИ, оппозиционный электорат и разгромить единственную каноническую православную церковь, которая якобы могла препятствовать его власти.
"Для того чтобы задавить подобное политическое сопротивление, нынешнему руководству ЕС нужна война, к которой оно граждан Евросоюза и готовит. Тогда по примеру Зеленского можно бросить в тюрьмы всех оппонентов и недовольных… Очевидно, что нагнетание военной и антироссийской истерии ударяет по экономике стран ЕС и по правам и свободам граждан Союза. Но, как показывает опыт Украины Зеленского, такая политика помогает удержаться у власти и налаживать коррупционные схемы. Поэтому Евросоюз превращается в четвертый рейх, и это очень опасная тенденция для современного мира", - подчеркнул Медведчук.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
"Пора признать": в США поставили Зеленского на место за новые требования
08:32
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАМОСКВАВладимир ЗеленскийЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала