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АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Мегафона" на уровне "АAA(RU)"

АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Мегафона" на уровне "АAA(RU)" - 30.06.2025, ПРАЙМ

АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Мегафона" на уровне "АAA(RU)"

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании "Мегафон" на уровне "AAA(RU)", прогноз стабильный, сообщило агентство. | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T14:20+0300

2025-06-30T14:20+0300

2025-06-30T14:20+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании "Мегафон" на уровне "AAA(RU)", прогноз стабильный, сообщило агентство. "Подтверждение кредитного рейтинга ПАО "Мегафон" (далее - компания, "Мегафон") обусловлено сохранением очень высокой рентабельности при очень крупном размере бизнеса, очень сильной ликвидностью с учетом кредитных лимитов, низкой долговой нагрузкой при среднем уровне обслуживания долга, а также средним денежным потоком. Операционный риск-профиль по-прежнему характеризуется сильной рыночной позицией, очень сильными бизнес-профилем и географической диверсификацией", - говорится в сообщении. Агентство отмечает, что "Мегафон" является одним из крупнейших телекоммуникационных операторов страны и стабильно занимает второе место на рынке по количеству абонентов. Компания осуществляет свою деятельность во всех регионах России и присутствует в дружественных государствах. Доля покрытия населения сетями превышает 98%, что позволяет говорить об очень высокой географической диверсификации. Вся основная инфраструктура находится в собственности компании, за исключением арендуемых антенно-мачтовых сооружений. "Структура выручки компании в сравнении с прошлым годом практически не изменилась. Лидирующим сегментом остается мобильная связь (74% выручки по итогам 2024 года), на продажу абонентского оборудования и аксессуаров и услуги фиксированной связи и ИКТ-проекты приходилось 16 и 8% соответственно, остальное - прочие услуги. АКРА отмечает более высокие отдельные операционные показатели "Мегафона" по сравнению с группой сопоставимых компаний и сохраняет соответствующую аналитическую корректировку", - добавляется в сообщении. Также АКРА принимает во внимание значительный объем кредитных лимитов и диверсифицированные источники финансирования, при этом профиль ликвидности компании оценивается на очень высоком уровне. Выплата дивидендов материнской компании в размере 101,5 миллиарда рублей (в том числе за счет привлеченных кредитных средств) оказала некоторое давление на рентабельность по FCF в 2024 году. Средневзвешенная за 2022-2027 годы рентабельность по FCF оценивается на уровне 1,4% (в свой прогноз АКРА закладывает возврат выданных материнской компании займов и дивиденды согласно предоставленной финансовой модели). Доля капитальных расходов в выручке в 2024 году составила 12% против 17% в 2023-м; в 2025-2027 годах она может находиться на уровне 10-11%, также говорится в сообщении. "Мегафон" - крупнейший российский оператор мобильной связи. Компания принадлежит структурам USM Алишера Усманова - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".

https://1prime.ru/20250414/dividendy-856653036.html

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технологии, россия, финансы, алишер усманов, мегафон, акра, usm