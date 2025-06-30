https://1prime.ru/20250630/megafon-859027325.html
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Мегафона" на уровне "АAA(RU)"
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Мегафона" на уровне "АAA(RU)" - 30.06.2025, ПРАЙМ
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Мегафона" на уровне "АAA(RU)"
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании "Мегафон" на уровне "AAA(RU)", прогноз стабильный, сообщило агентство. | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T14:20+0300
2025-06-30T14:20+0300
2025-06-30T14:20+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании "Мегафон" на уровне "AAA(RU)", прогноз стабильный, сообщило агентство. "Подтверждение кредитного рейтинга ПАО "Мегафон" (далее - компания, "Мегафон") обусловлено сохранением очень высокой рентабельности при очень крупном размере бизнеса, очень сильной ликвидностью с учетом кредитных лимитов, низкой долговой нагрузкой при среднем уровне обслуживания долга, а также средним денежным потоком. Операционный риск-профиль по-прежнему характеризуется сильной рыночной позицией, очень сильными бизнес-профилем и географической диверсификацией", - говорится в сообщении. Агентство отмечает, что "Мегафон" является одним из крупнейших телекоммуникационных операторов страны и стабильно занимает второе место на рынке по количеству абонентов. Компания осуществляет свою деятельность во всех регионах России и присутствует в дружественных государствах. Доля покрытия населения сетями превышает 98%, что позволяет говорить об очень высокой географической диверсификации. Вся основная инфраструктура находится в собственности компании, за исключением арендуемых антенно-мачтовых сооружений. "Структура выручки компании в сравнении с прошлым годом практически не изменилась. Лидирующим сегментом остается мобильная связь (74% выручки по итогам 2024 года), на продажу абонентского оборудования и аксессуаров и услуги фиксированной связи и ИКТ-проекты приходилось 16 и 8% соответственно, остальное - прочие услуги. АКРА отмечает более высокие отдельные операционные показатели "Мегафона" по сравнению с группой сопоставимых компаний и сохраняет соответствующую аналитическую корректировку", - добавляется в сообщении. Также АКРА принимает во внимание значительный объем кредитных лимитов и диверсифицированные источники финансирования, при этом профиль ликвидности компании оценивается на очень высоком уровне. Выплата дивидендов материнской компании в размере 101,5 миллиарда рублей (в том числе за счет привлеченных кредитных средств) оказала некоторое давление на рентабельность по FCF в 2024 году. Средневзвешенная за 2022-2027 годы рентабельность по FCF оценивается на уровне 1,4% (в свой прогноз АКРА закладывает возврат выданных материнской компании займов и дивиденды согласно предоставленной финансовой модели). Доля капитальных расходов в выручке в 2024 году составила 12% против 17% в 2023-м; в 2025-2027 годах она может находиться на уровне 10-11%, также говорится в сообщении. "Мегафон" - крупнейший российский оператор мобильной связи. Компания принадлежит структурам USM Алишера Усманова - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".
https://1prime.ru/20250414/dividendy-856653036.html
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технологии, россия, финансы, алишер усманов, мегафон, акра, usm
Экономика, Технологии, РОССИЯ, Финансы, Алишер Усманов, Мегафон, АКРА, USM
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Мегафона" на уровне "АAA(RU)"
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Мегафона" на уровне "АAA(RU)", прогноз стабильный
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании "Мегафон" на уровне "AAA(RU)", прогноз стабильный, сообщило агентство.
"Подтверждение кредитного рейтинга ПАО "Мегафон" (далее - компания, "Мегафон") обусловлено сохранением очень высокой рентабельности при очень крупном размере бизнеса, очень сильной ликвидностью с учетом кредитных лимитов, низкой долговой нагрузкой при среднем уровне обслуживания долга, а также средним денежным потоком. Операционный риск-профиль по-прежнему характеризуется сильной рыночной позицией, очень сильными бизнес-профилем и географической диверсификацией", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что "Мегафон" является одним из крупнейших телекоммуникационных операторов страны и стабильно занимает второе место на рынке по количеству абонентов. Компания осуществляет свою деятельность во всех регионах России и присутствует в дружественных государствах. Доля покрытия населения сетями превышает 98%, что позволяет говорить об очень высокой географической диверсификации. Вся основная инфраструктура находится в собственности компании, за исключением арендуемых антенно-мачтовых сооружений.
"Структура выручки компании в сравнении с прошлым годом практически не изменилась. Лидирующим сегментом остается мобильная связь (74% выручки по итогам 2024 года), на продажу абонентского оборудования и аксессуаров и услуги фиксированной связи и ИКТ-проекты приходилось 16 и 8% соответственно, остальное - прочие услуги. АКРА отмечает более высокие отдельные операционные показатели "Мегафона" по сравнению с группой сопоставимых компаний и сохраняет соответствующую аналитическую корректировку", - добавляется в сообщении.
Также АКРА принимает во внимание значительный объем кредитных лимитов и диверсифицированные источники финансирования, при этом профиль ликвидности компании оценивается на очень высоком уровне. Выплата дивидендов материнской компании в размере 101,5 миллиарда рублей (в том числе за счет привлеченных кредитных средств) оказала некоторое давление на рентабельность по FCF в 2024 году.
Средневзвешенная за 2022-2027 годы рентабельность по FCF оценивается на уровне 1,4% (в свой прогноз АКРА закладывает возврат выданных материнской компании займов и дивиденды согласно предоставленной финансовой модели). Доля капитальных расходов в выручке в 2024 году составила 12% против 17% в 2023-м; в 2025-2027 годах она может находиться на уровне 10-11%, также говорится в сообщении.
"Мегафон" - крупнейший российский оператор мобильной связи. Компания принадлежит структурам USM Алишера Усманова - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".
Акционеры "Мегафона" утвердили дивиденды за 2024 год