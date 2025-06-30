Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Мегафона" на уровне "АAA(RU)" - 30.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250630/megafon-859027325.html
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Мегафона" на уровне "АAA(RU)"
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Мегафона" на уровне "АAA(RU)" - 30.06.2025, ПРАЙМ
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Мегафона" на уровне "АAA(RU)"
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании "Мегафон" на уровне "AAA(RU)", прогноз стабильный, сообщило агентство. | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T14:20+0300
2025-06-30T14:20+0300
экономика
технологии
россия
финансы
алишер усманов
мегафон
акра
usm
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/69/842866915_0:73:3383:1976_1920x0_80_0_0_ea351f01dd6a8f6b565444bfcb0628c3.jpg
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании "Мегафон" на уровне "AAA(RU)", прогноз стабильный, сообщило агентство. "Подтверждение кредитного рейтинга ПАО "Мегафон" (далее - компания, "Мегафон") обусловлено сохранением очень высокой рентабельности при очень крупном размере бизнеса, очень сильной ликвидностью с учетом кредитных лимитов, низкой долговой нагрузкой при среднем уровне обслуживания долга, а также средним денежным потоком. Операционный риск-профиль по-прежнему характеризуется сильной рыночной позицией, очень сильными бизнес-профилем и географической диверсификацией", - говорится в сообщении. Агентство отмечает, что "Мегафон" является одним из крупнейших телекоммуникационных операторов страны и стабильно занимает второе место на рынке по количеству абонентов. Компания осуществляет свою деятельность во всех регионах России и присутствует в дружественных государствах. Доля покрытия населения сетями превышает 98%, что позволяет говорить об очень высокой географической диверсификации. Вся основная инфраструктура находится в собственности компании, за исключением арендуемых антенно-мачтовых сооружений. "Структура выручки компании в сравнении с прошлым годом практически не изменилась. Лидирующим сегментом остается мобильная связь (74% выручки по итогам 2024 года), на продажу абонентского оборудования и аксессуаров и услуги фиксированной связи и ИКТ-проекты приходилось 16 и 8% соответственно, остальное - прочие услуги. АКРА отмечает более высокие отдельные операционные показатели "Мегафона" по сравнению с группой сопоставимых компаний и сохраняет соответствующую аналитическую корректировку", - добавляется в сообщении. Также АКРА принимает во внимание значительный объем кредитных лимитов и диверсифицированные источники финансирования, при этом профиль ликвидности компании оценивается на очень высоком уровне. Выплата дивидендов материнской компании в размере 101,5 миллиарда рублей (в том числе за счет привлеченных кредитных средств) оказала некоторое давление на рентабельность по FCF в 2024 году. Средневзвешенная за 2022-2027 годы рентабельность по FCF оценивается на уровне 1,4% (в свой прогноз АКРА закладывает возврат выданных материнской компании займов и дивиденды согласно предоставленной финансовой модели). Доля капитальных расходов в выручке в 2024 году составила 12% против 17% в 2023-м; в 2025-2027 годах она может находиться на уровне 10-11%, также говорится в сообщении. "Мегафон" - крупнейший российский оператор мобильной связи. Компания принадлежит структурам USM Алишера Усманова - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".
https://1prime.ru/20250414/dividendy-856653036.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/69/842866915_327:0:3056:2047_1920x0_80_0_0_115d7d3aaa1709e1840d6a4ec6b80d78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, финансы, алишер усманов, мегафон, акра, usm
Экономика, Технологии, РОССИЯ, Финансы, Алишер Усманов, Мегафон, АКРА, USM
14:20 30.06.2025
 
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Мегафона" на уровне "АAA(RU)"

АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Мегафона" на уровне "АAA(RU)", прогноз стабильный

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска оператора мобильной связи "Мегафон"
Вывеска оператора мобильной связи Мегафон - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании "Мегафон" на уровне "AAA(RU)", прогноз стабильный, сообщило агентство.
"Подтверждение кредитного рейтинга ПАО "Мегафон" (далее - компания, "Мегафон") обусловлено сохранением очень высокой рентабельности при очень крупном размере бизнеса, очень сильной ликвидностью с учетом кредитных лимитов, низкой долговой нагрузкой при среднем уровне обслуживания долга, а также средним денежным потоком. Операционный риск-профиль по-прежнему характеризуется сильной рыночной позицией, очень сильными бизнес-профилем и географической диверсификацией", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что "Мегафон" является одним из крупнейших телекоммуникационных операторов страны и стабильно занимает второе место на рынке по количеству абонентов. Компания осуществляет свою деятельность во всех регионах России и присутствует в дружественных государствах. Доля покрытия населения сетями превышает 98%, что позволяет говорить об очень высокой географической диверсификации. Вся основная инфраструктура находится в собственности компании, за исключением арендуемых антенно-мачтовых сооружений.
"Структура выручки компании в сравнении с прошлым годом практически не изменилась. Лидирующим сегментом остается мобильная связь (74% выручки по итогам 2024 года), на продажу абонентского оборудования и аксессуаров и услуги фиксированной связи и ИКТ-проекты приходилось 16 и 8% соответственно, остальное - прочие услуги. АКРА отмечает более высокие отдельные операционные показатели "Мегафона" по сравнению с группой сопоставимых компаний и сохраняет соответствующую аналитическую корректировку", - добавляется в сообщении.
Также АКРА принимает во внимание значительный объем кредитных лимитов и диверсифицированные источники финансирования, при этом профиль ликвидности компании оценивается на очень высоком уровне. Выплата дивидендов материнской компании в размере 101,5 миллиарда рублей (в том числе за счет привлеченных кредитных средств) оказала некоторое давление на рентабельность по FCF в 2024 году.
Средневзвешенная за 2022-2027 годы рентабельность по FCF оценивается на уровне 1,4% (в свой прогноз АКРА закладывает возврат выданных материнской компании займов и дивиденды согласно предоставленной финансовой модели). Доля капитальных расходов в выручке в 2024 году составила 12% против 17% в 2023-м; в 2025-2027 годах она может находиться на уровне 10-11%, также говорится в сообщении.
"Мегафон" - крупнейший российский оператор мобильной связи. Компания принадлежит структурам USM Алишера Усманова - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".
Офис компании Мегафон в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
Акционеры "Мегафона" утвердили дивиденды за 2024 год
14 апреля, 10:57
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯФинансыАлишер УсмановМегафонАКРАUSM
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала