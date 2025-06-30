https://1prime.ru/20250630/messendzher-859021357.html
В российском мессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей
В российском мессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей - 30.06.2025, ПРАЙМ
В российском мессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей
Первый миллион пользователей зарегистрировался в российском мессенджере Max: 75% из них являются владельцами операционной системы Android, 23% - iOS, а... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T12:31+0300
2025-06-30T12:31+0300
2025-06-30T12:31+0300
технологии
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82756/65/827566511_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_d58df216939d753983047e41d77d3ebe.jpg
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Первый миллион пользователей зарегистрировался в российском мессенджере Max: 75% из них являются владельцами операционной системы Android, 23% - iOS, а остальные установили приложение на компьютер, сообщили журналистам в пресс-службе Max. "Российская цифровая платформа Мax сообщает о регистрации миллиона пользователей на мобильных устройствах и компьютерах... На мобильную операционную систему Android приходится 75% зарегистрированных пользователей, на iOS - 23% и 2% - на версии для ПК", - говорится в сообщении. Наиболее активно регистрируются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара. Отмечается, что за несколько недель в мессенджере было отправлено 14 миллионов сообщений и совершено более 420 тысяч звонков. В свою очередь средняя продолжительность голосового вызова составила 8 минут 6 секунд. Там добавили, что для улучшения качества передачи голоса разработчики внедрили в мессенджер технологию, которая устраняет искажения, подавляет фоновый шум и автоматически добавляет пропущенные обрывки слов длительностью до одной секунды. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
https://1prime.ru/20250624/putin--858852651.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82756/65/827566511_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_cfa281eb867a2998eed9a7cd48c476ce.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия
В российском мессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей
Первый миллион пользователей зарегистрировался в российском мессенджере Max
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Первый миллион пользователей зарегистрировался в российском мессенджере Max: 75% из них являются владельцами операционной системы Android, 23% - iOS, а остальные установили приложение на компьютер, сообщили журналистам в пресс-службе Max.
"Российская цифровая платформа Мax сообщает о регистрации миллиона пользователей на мобильных устройствах и компьютерах... На мобильную операционную систему Android приходится 75% зарегистрированных пользователей, на iOS - 23% и 2% - на версии для ПК", - говорится в сообщении.
Наиболее активно регистрируются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара.
Отмечается, что за несколько недель в мессенджере было отправлено 14 миллионов сообщений и совершено более 420 тысяч звонков. В свою очередь средняя продолжительность голосового вызова составила 8 минут 6 секунд.
Там добавили, что для улучшения качества передачи голоса разработчики внедрили в мессенджер технологию, которая устраняет искажения, подавляет фоновый шум и автоматически добавляет пропущенные обрывки слов длительностью до одной секунды.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
Путин подписал закон о создании национального мессенджера