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В российском мессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей - 30.06.2025, ПРАЙМ
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В российском мессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей
В российском мессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей - 30.06.2025, ПРАЙМ
В российском мессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей
Первый миллион пользователей зарегистрировался в российском мессенджере Max: 75% из них являются владельцами операционной системы Android, 23% - iOS, а... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T12:31+0300
2025-06-30T12:31+0300
технологии
россия
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Первый миллион пользователей зарегистрировался в российском мессенджере Max: 75% из них являются владельцами операционной системы Android, 23% - iOS, а остальные установили приложение на компьютер, сообщили журналистам в пресс-службе Max. "Российская цифровая платформа Мax сообщает о регистрации миллиона пользователей на мобильных устройствах и компьютерах... На мобильную операционную систему Android приходится 75% зарегистрированных пользователей, на iOS - 23% и 2% - на версии для ПК", - говорится в сообщении. Наиболее активно регистрируются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара. Отмечается, что за несколько недель в мессенджере было отправлено 14 миллионов сообщений и совершено более 420 тысяч звонков. В свою очередь средняя продолжительность голосового вызова составила 8 минут 6 секунд. Там добавили, что для улучшения качества передачи голоса разработчики внедрили в мессенджер технологию, которая устраняет искажения, подавляет фоновый шум и автоматически добавляет пропущенные обрывки слов длительностью до одной секунды. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
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технологии, россия
Технологии, РОССИЯ
12:31 30.06.2025
 
В российском мессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей

Первый миллион пользователей зарегистрировался в российском мессенджере Max

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанк" Мобильный телефон
 Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Первый миллион пользователей зарегистрировался в российском мессенджере Max: 75% из них являются владельцами операционной системы Android, 23% - iOS, а остальные установили приложение на компьютер, сообщили журналистам в пресс-службе Max.
"Российская цифровая платформа Мax сообщает о регистрации миллиона пользователей на мобильных устройствах и компьютерах... На мобильную операционную систему Android приходится 75% зарегистрированных пользователей, на iOS - 23% и 2% - на версии для ПК", - говорится в сообщении.
Наиболее активно регистрируются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара.
Отмечается, что за несколько недель в мессенджере было отправлено 14 миллионов сообщений и совершено более 420 тысяч звонков. В свою очередь средняя продолжительность голосового вызова составила 8 минут 6 секунд.
Там добавили, что для улучшения качества передачи голоса разработчики внедрили в мессенджер технологию, которая устраняет искажения, подавляет фоновый шум и автоматически добавляет пропущенные обрывки слов длительностью до одной секунды.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
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