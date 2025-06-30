https://1prime.ru/20250630/mid-859024802.html

Россия ввела ограничения против 15 европейских СМИ

Россия ввела ограничения против 15 европейских СМИ - 30.06.2025, ПРАЙМ

Россия ввела ограничения против 15 европейских СМИ

Россия в ответ на санкции против нескольких российских СМИ приняла решение об ограничении пятнадцати европейским ресурсам на территории РФ, сообщили в МИД... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T13:24+0300

2025-06-30T13:24+0300

2025-06-30T13:24+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Россия в ответ на санкции против нескольких российских СМИ приняла решение об ограничении пятнадцати европейским ресурсам на территории РФ, сообщили в МИД России. "В качестве ответной меры на очередные рестрикции Евросоюза в отношении восьми российских изданий и информканалов ("Eurasia Daily", "Fondsk", "Lenta", "News Front", "Rubaltic", "South Front", Фонд стратегической культуры, ФГБУ РИЦ "Красная звезда"), принятые в рамках утвержденного Советом ЕС в феврале сего года так называемого 16-го санкционного "пакета", российской стороной принято решение о введении встречных ограничений доступа с территории Российской Федерации к веб-ресурсам пятнадцати СМИ государств-членов блока, участвующих в распространении недостоверной информации", - говорится в заявлении российского МИД. Там подчеркивается, что официальный Брюссель и столицы государств-членов ЕС не раз были предупреждены, что запреты российских СМИ и иные формы репрессий не останутся без реакции Москвы. "В случае, если ограничения в отношении отечественных изданий и информканалов будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение в отношении европейских СМИ", - также отметили в МИД.

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россия, технологии, рф, брюссель, мид, ес