https://1prime.ru/20250630/mid-859026973.html

Консульских работников не допускают до российских журналистов в Баку

Консульских работников не допускают до российских журналистов в Баку - 30.06.2025, ПРАЙМ

Консульских работников не допускают до российских журналистов в Баку

Сотрудников консульского отдела посольства РФ до российских журналистов в Баку не допускают, причины не сообщают, сообщила РИА Новости официальный представитель | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T14:08+0300

2025-06-30T14:08+0300

2025-06-30T14:08+0300

общество

россия

азербайджан

баку

мария захарова

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/29/842342902_0:0:3301:1856_1920x0_80_0_0_3a9c6c2c7e70920de724e739244a7cd8.jpg

МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Сотрудников консульского отдела посольства РФ до российских журналистов в Баку не допускают, причины не сообщают, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Обеспокоены тем, что более двух часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с журналистами, российскими гражданами", - сказала она. "Сотрудников консульского отдела посольства России до российских журналистов не допускают. Информацию о причинах таких действий не дают", - добавила Захарова. Она указала, что "волнуемся за своих журналистов". "Российское посольство проинформировало МИД Азербайджана, МВД Азербайджана и СГБ Азербайджана - ответа нет", - заключила Захарова.

https://1prime.ru/20250628/azerbaydzhan-858990637.html

азербайджан

баку

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, азербайджан, баку, мария захарова, мид