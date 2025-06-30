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Консульских работников не допускают до российских журналистов в Баку
Консульских работников не допускают до российских журналистов в Баку - 30.06.2025, ПРАЙМ
Консульских работников не допускают до российских журналистов в Баку
Сотрудников консульского отдела посольства РФ до российских журналистов в Баку не допускают, причины не сообщают, сообщила РИА Новости официальный представитель | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T14:08+0300
2025-06-30T14:08+0300
2025-06-30T14:08+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Сотрудников консульского отдела посольства РФ до российских журналистов в Баку не допускают, причины не сообщают, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Обеспокоены тем, что более двух часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с журналистами, российскими гражданами", - сказала она. "Сотрудников консульского отдела посольства России до российских журналистов не допускают. Информацию о причинах таких действий не дают", - добавила Захарова. Она указала, что "волнуемся за своих журналистов". "Российское посольство проинформировало МИД Азербайджана, МВД Азербайджана и СГБ Азербайджана - ответа нет", - заключила Захарова.
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общество , россия, азербайджан, баку, мария захарова, мид
Общество , РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Баку, Мария Захарова, МИД
Консульских работников не допускают до российских журналистов в Баку
МИД: сотрудников посольства России в Баку не допускают до журналистов
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Сотрудников консульского отдела посольства РФ до российских журналистов в Баку не допускают, причины не сообщают, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Обеспокоены тем, что более двух часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с журналистами, российскими гражданами", - сказала она.
"Сотрудников консульского отдела посольства России до российских журналистов не допускают. Информацию о причинах таких действий не дают", - добавила Захарова.
Она указала, что "волнуемся за своих журналистов".
"Российское посольство проинформировало МИД Азербайджана, МВД Азербайджана и СГБ Азербайджана - ответа нет", - заключила Захарова.
Российского дипломата вызвали в МИД в Баку