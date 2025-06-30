https://1prime.ru/20250630/minfin--859025155.html
Минфин предложит на аукционах ОФЗ на 1,5 триллиона рублей
Минфин предложит на аукционах ОФЗ на 1,5 триллиона рублей - 30.06.2025, ПРАЙМ
Минфин предложит на аукционах ОФЗ на 1,5 триллиона рублей
Минфин России планирует в третьем квартале 2025 года предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 1,5 триллиона рублей по номинальной... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T13:27+0300
2025-06-30T13:27+0300
2025-06-30T13:27+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Минфин России планирует в третьем квартале 2025 года предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 1,5 триллиона рублей по номинальной стоимости, говорится в материалах министерства. "Плановый объем размещения ОФЗ в третьем квартале 2025 года - 1,5 триллиона рублей по номинальной стоимости", - сообщил Минфин. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до 10 лет включительно составляет 500 миллиардов рублей, от 10 лет - 1 триллион рублей. Минфин также опубликовал даты проведения аукционов по размещению ОФЗ. Так, в июле планируется провести аукционы 2-го, 9-го, 16-го, 23-го и 30-го числа, в августе - 6-го, 13-го, 20-го и 27-го числа, в сентябре - 3-го, 10-го, 17-го и 24-го числа.
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финансы, россия, минфин, офз
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Минфин, ОФЗ
Минфин предложит на аукционах ОФЗ на 1,5 триллиона рублей
Минфин планирует в III квартале 2025 года предложить на аукционах ОФЗ на 1,5 трлн рублей
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Минфин России планирует в третьем квартале 2025 года предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 1,5 триллиона рублей по номинальной стоимости, говорится в материалах министерства.
"Плановый объем размещения ОФЗ в третьем квартале 2025 года - 1,5 триллиона рублей по номинальной стоимости", - сообщил Минфин.
Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до 10 лет включительно составляет 500 миллиардов рублей, от 10 лет - 1 триллион рублей.
Минфин также опубликовал даты проведения аукционов по размещению ОФЗ. Так, в июле планируется провести аукционы 2-го, 9-го, 16-го, 23-го и 30-го числа, в августе - 6-го, 13-го, 20-го и 27-го числа, в сентябре - 3-го, 10-го, 17-го и 24-го числа.
Минфин разместил ОФЗ на 84,1 миллиарда рублей