https://1prime.ru/20250630/minfin--859025155.html

Минфин предложит на аукционах ОФЗ на 1,5 триллиона рублей

Минфин предложит на аукционах ОФЗ на 1,5 триллиона рублей - 30.06.2025, ПРАЙМ

Минфин предложит на аукционах ОФЗ на 1,5 триллиона рублей

Минфин России планирует в третьем квартале 2025 года предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 1,5 триллиона рублей по номинальной... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T13:27+0300

2025-06-30T13:27+0300

2025-06-30T13:27+0300

экономика

финансы

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минфин

офз

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Минфин России планирует в третьем квартале 2025 года предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 1,5 триллиона рублей по номинальной стоимости, говорится в материалах министерства. "Плановый объем размещения ОФЗ в третьем квартале 2025 года - 1,5 триллиона рублей по номинальной стоимости", - сообщил Минфин. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до 10 лет включительно составляет 500 миллиардов рублей, от 10 лет - 1 триллион рублей. Минфин также опубликовал даты проведения аукционов по размещению ОФЗ. Так, в июле планируется провести аукционы 2-го, 9-го, 16-го, 23-го и 30-го числа, в августе - 6-го, 13-го, 20-го и 27-го числа, в сентябре - 3-го, 10-го, 17-го и 24-го числа.

https://1prime.ru/20250625/minfin--858891802.html

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финансы, россия, минфин, офз