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В Минтрансе рассказали о росте железнодорожных перевозок пассажиров

В Минтрансе рассказали о росте железнодорожных перевозок пассажиров - 30.06.2025, ПРАЙМ

В Минтрансе рассказали о росте железнодорожных перевозок пассажиров

Железнодорожные перевозки пассажиров в России за прошедшие дни 2025 года выросли на 2,7%, сообщил замминистра транспорта РФ Алексей Шило. | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T16:54+0300

2025-06-30T16:54+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Железнодорожные перевозки пассажиров в России за прошедшие дни 2025 года выросли на 2,7%, сообщил замминистра транспорта РФ Алексей Шило. Ведомство в понедельник опубликовало сообщение и видео с оперативного совещания во главе с министром Романом Старовойтом. Министерство публикует такие посты в Telegram традиционно в первый день каждой рабочей недели. "Наблюдаем небольшой рост недели к неделе перевозок пассажиров. За прошедшую неделю перевозки выросли на 6,8%. С начала года у нас рост перевозок пассажиров на 2,7%", - сказал Шило, который курирует железнодорожный транспорт, на видео Минтранса. Такие же данные приводятся в сообщении Минтранса и указывается, что это перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. РЖД публикуют статистику по перевозкам пассажиров за прошедший период в первый рабочий день каждый месяц. Данные за полугодие и июнь, таким образом, ожидаются завтра. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-мае 2025 года выросли на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 507,5 миллиона пассажиров, в том числе в мае - на 2,4% в годовом выражении – до 111,9 миллиона пассажиров. РЖД в 2025 году планируют перевезти 1,3 миллиарда человек, превысив рекорд прошлого года, сообщал в феврале гендиректор компании Олег Белозеров. Перевозки пассажиров на сети РЖД в 2024 году выросли на 7% по сравнению с предыдущим годом - до 1 миллиарда 284,1 миллиона человек.

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бизнес, россия, рф, роман старовойт, олег белозеров, ржд, telegram