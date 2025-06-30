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Россия готова возобновить прямое авиасообщение с Доминиканой

Россия готова возобновить прямое авиасообщение с Доминиканой - 30.06.2025, ПРАЙМ

Россия готова возобновить прямое авиасообщение с Доминиканой

Россия готова возобновить прямое авиасообщение с Доминиканой уже осенью, оно было прервано в 2023 году из-за санкций в отношении РФ, следует из сообщения... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T17:37+0300

2025-06-30T17:37+0300

2025-06-30T17:37+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Россия готова возобновить прямое авиасообщение с Доминиканой уже осенью, оно было прервано в 2023 году из-за санкций в отношении РФ, следует из сообщения Минтранса РФ. "Готовы возобновить прямое авиасообщение с Доминиканой. При достижении необходимых договоренностей первые рейсы могут начаться уже в зимнем сезоне. Возобновление прямых регулярных и чартерных рейсов обсудил с партнерами из Доминиканы заместитель министра транспорта Владимир Потешкин. Встреча прошла на площадке Росавиации по инициативе доминиканской стороны. Авиасообщение между нашими странами было приостановлено из-за беспрецедентных санкций в отношении российской авиации", - сообщили в Минтрансе. Зимний сезон для авиакомпаний традиционно начинается в последнее воскресенье октября. Пассажиропоток в Доминикану до пандемии превышал 400 тысяч человек, до 2023 года прямые рейсы выполняли Azur Air и Nordwind по девяти маршрутам: в столицу страны - Санто-Доминго, а также на популярные курорты Пунта-Кана, Ла-Романа, Самана и Пуэрто-Плата, сообщает Минтранс. Посол Доминиканы в РФ Алехандро Ариас Сарсуэла подчеркнул высокий интерес к возобновлению авиаперевозок и отметил, что российским туристам будут рады на курортах республики. Минтранс и Росавиация готовы оказать всестороннее содействие в этом вопросе.

https://1prime.ru/20250627/aviasoobschenie-858962220.html

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бизнес, туризм, россия, доминикана, рф, росавиация, azur air, nordwind