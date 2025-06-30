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Минцифры проработает возможность размещения линий связи вблизи дорог
Минцифры проработает возможность размещения линий связи вблизи дорог - 30.06.2025, ПРАЙМ
Минцифры проработает возможность размещения линий связи вблизи дорог
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры совместно с профильными ведомствами и организациями до 3 ноября проработать возможность размещения линий и... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T10:14+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры совместно с профильными ведомствами и организациями до 3 ноября проработать возможность размещения линий и сооружений связи вблизи автомобильных дорог, если это не приведет к существенному удорожанию и увеличению сроков строительства автомагистралей, сообщили в пресс-службе кабмина. В понедельник Мишустин дал ряд поручений по итогам стратегической сессии по развитию отрасли связи. "Минцифры совместно с уполномоченными федеральными органами власти и организациями до 3 ноября предстоит проработать возможность размещения линий и сооружений связи в границах полос отвода автомобильных дорог (если это не приведет к существенному удорожанию и увеличению сроков строительства автомагистралей), а также возможность учета необходимости размещения таких объектов при проектировании, реконструкции и модернизации автомобильных и железных дорог", - говорится в сообщении. Кроме того, до 17 ноября Минцифры, Минэнерго и ФАС России вместе с операторами связи и сетевыми организациями должны провести работу, касающуюся донастройки нормативного регулирования в сфере размещения сетей электросвязи на опорах линий электропередач. Речь в том числе идет о регламентации стандартов размещения сетей на таких объектах, об определении справедливой платы за размещение, а также установлении специальных условий размещения в малочисленных населенных пунктах. Также, по поручению Мишустина, к 1 сентября Минцифры и ФАС вместе с операторами связи должны провести оценку уровня экономически обоснованных тарифов на услуги связи в сетях стандарта 5G/IMT-2020 при использовании диапазонов частот 3,4-3,8 ГГц и 4,8-4,99 ГГц и потенциального спроса различных категорий потребителей при указанных тарифах на такие услуги связи. К этой же дате Минцифры и Минпромторгу поручено проработать возможность применения российских и международных криптографических алгоритмов в сетях связи общего пользования для обеспечения запуска сетей связи стандарта 5G/IMT-2020.
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бизнес, россия, рф, михаил мишустин, минцифры, минпромторг
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Минцифры, Минпромторг
Минцифры проработает возможность размещения линий связи вблизи дорог
Мишустин поручил проработать возможность размещения линий связи вблизи дорог
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры совместно с профильными ведомствами и организациями до 3 ноября проработать возможность размещения линий и сооружений связи вблизи автомобильных дорог, если это не приведет к существенному удорожанию и увеличению сроков строительства автомагистралей, сообщили в пресс-службе кабмина.
В понедельник Мишустин дал ряд поручений по итогам стратегической сессии по развитию отрасли связи.
"Минцифры совместно с уполномоченными федеральными органами власти и организациями до 3 ноября предстоит проработать возможность размещения линий и сооружений связи в границах полос отвода автомобильных дорог (если это не приведет к существенному удорожанию и увеличению сроков строительства автомагистралей), а также возможность учета необходимости размещения таких объектов при проектировании, реконструкции и модернизации автомобильных и железных дорог", - говорится в сообщении.
Кроме того, до 17 ноября Минцифры, Минэнерго и ФАС России вместе с операторами связи и сетевыми организациями должны провести работу, касающуюся донастройки нормативного регулирования в сфере размещения сетей электросвязи на опорах линий электропередач. Речь в том числе идет о регламентации стандартов размещения сетей на таких объектах, об определении справедливой платы за размещение, а также установлении специальных условий размещения в малочисленных населенных пунктах.
Также, по поручению Мишустина, к 1 сентября Минцифры и ФАС вместе с операторами связи должны провести оценку уровня экономически обоснованных тарифов на услуги связи в сетях стандарта 5G/IMT-2020 при использовании диапазонов частот 3,4-3,8 ГГц и 4,8-4,99 ГГц и потенциального спроса различных категорий потребителей при указанных тарифах на такие услуги связи.
К этой же дате Минцифры и Минпромторгу поручено проработать возможность применения российских и международных криптографических алгоритмов в сетях связи общего пользования для обеспечения запуска сетей связи стандарта 5G/IMT-2020.
Мишустин поручил сформировать перечень показателей качества услуг связи