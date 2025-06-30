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Минцифры проработает возможность размещения линий связи вблизи дорог - 30.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минцифры проработает возможность размещения линий связи вблизи дорог
Минцифры проработает возможность размещения линий связи вблизи дорог - 30.06.2025, ПРАЙМ
Минцифры проработает возможность размещения линий связи вблизи дорог
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры совместно с профильными ведомствами и организациями до 3 ноября проработать возможность размещения линий и... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T10:14+0300
2025-06-30T10:14+0300
экономика
бизнес
россия
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михаил мишустин
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры совместно с профильными ведомствами и организациями до 3 ноября проработать возможность размещения линий и сооружений связи вблизи автомобильных дорог, если это не приведет к существенному удорожанию и увеличению сроков строительства автомагистралей, сообщили в пресс-службе кабмина. В понедельник Мишустин дал ряд поручений по итогам стратегической сессии по развитию отрасли связи. "Минцифры совместно с уполномоченными федеральными органами власти и организациями до 3 ноября предстоит проработать возможность размещения линий и сооружений связи в границах полос отвода автомобильных дорог (если это не приведет к существенному удорожанию и увеличению сроков строительства автомагистралей), а также возможность учета необходимости размещения таких объектов при проектировании, реконструкции и модернизации автомобильных и железных дорог", - говорится в сообщении. Кроме того, до 17 ноября Минцифры, Минэнерго и ФАС России вместе с операторами связи и сетевыми организациями должны провести работу, касающуюся донастройки нормативного регулирования в сфере размещения сетей электросвязи на опорах линий электропередач. Речь в том числе идет о регламентации стандартов размещения сетей на таких объектах, об определении справедливой платы за размещение, а также установлении специальных условий размещения в малочисленных населенных пунктах. Также, по поручению Мишустина, к 1 сентября Минцифры и ФАС вместе с операторами связи должны провести оценку уровня экономически обоснованных тарифов на услуги связи в сетях стандарта 5G/IMT-2020 при использовании диапазонов частот 3,4-3,8 ГГц и 4,8-4,99 ГГц и потенциального спроса различных категорий потребителей при указанных тарифах на такие услуги связи. К этой же дате Минцифры и Минпромторгу поручено проработать возможность применения российских и международных криптографических алгоритмов в сетях связи общего пользования для обеспечения запуска сетей связи стандарта 5G/IMT-2020.
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бизнес, россия, рф, михаил мишустин, минцифры, минпромторг
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Минцифры, Минпромторг
10:14 30.06.2025
 
Минцифры проработает возможность размещения линий связи вблизи дорог

Мишустин поручил проработать возможность размещения линий связи вблизи дорог

Минцифры РФ © «Караван Ярмарка»
Минцифры РФ © «Караван Ярмарка»
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры совместно с профильными ведомствами и организациями до 3 ноября проработать возможность размещения линий и сооружений связи вблизи автомобильных дорог, если это не приведет к существенному удорожанию и увеличению сроков строительства автомагистралей, сообщили в пресс-службе кабмина.
В понедельник Мишустин дал ряд поручений по итогам стратегической сессии по развитию отрасли связи.
"Минцифры совместно с уполномоченными федеральными органами власти и организациями до 3 ноября предстоит проработать возможность размещения линий и сооружений связи в границах полос отвода автомобильных дорог (если это не приведет к существенному удорожанию и увеличению сроков строительства автомагистралей), а также возможность учета необходимости размещения таких объектов при проектировании, реконструкции и модернизации автомобильных и железных дорог", - говорится в сообщении.
Кроме того, до 17 ноября Минцифры, Минэнерго и ФАС России вместе с операторами связи и сетевыми организациями должны провести работу, касающуюся донастройки нормативного регулирования в сфере размещения сетей электросвязи на опорах линий электропередач. Речь в том числе идет о регламентации стандартов размещения сетей на таких объектах, об определении справедливой платы за размещение, а также установлении специальных условий размещения в малочисленных населенных пунктах.
Также, по поручению Мишустина, к 1 сентября Минцифры и ФАС вместе с операторами связи должны провести оценку уровня экономически обоснованных тарифов на услуги связи в сетях стандарта 5G/IMT-2020 при использовании диапазонов частот 3,4-3,8 ГГц и 4,8-4,99 ГГц и потенциального спроса различных категорий потребителей при указанных тарифах на такие услуги связи.
К этой же дате Минцифры и Минпромторгу поручено проработать возможность применения российских и международных криптографических алгоритмов в сетях связи общего пользования для обеспечения запуска сетей связи стандарта 5G/IMT-2020.
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
Мишустин поручил сформировать перечень показателей качества услуг связи
10:02
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФМихаил МишустинМинцифрыМинпромторг
 
 
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