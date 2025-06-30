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Мишустин поручил сформировать перечень показателей качества услуг связи - 30.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250630/mishustin--859015398.html
Мишустин поручил сформировать перечень показателей качества услуг связи
Мишустин поручил сформировать перечень показателей качества услуг связи - 30.06.2025, ПРАЙМ
Мишустин поручил сформировать перечень показателей качества услуг связи
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры, Роскомнадзору, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России сформировать перечень... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T10:02+0300
2025-06-30T10:02+0300
экономика
технологии
россия
рф
михаил мишустин
роскомнадзор
минпромторг
минцифры
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры, Роскомнадзору, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России сформировать перечень показателей качества услуг связи и интернета для пользователей, ведомства должны предоставить предложения в правительство до 15 декабря, сообщили в пресс-службе кабмина. "Минцифры, Минэкономразвития, Роскомнадзору и ФАС предстоит сформировать перечень показателей качества услуг связи для пользователей и показателей качества функционирования сетей связи российского сегмента интернета. Далее эти индикаторы будут включены в перечень целевых показателей развития отрасли связи. Предложения по этому поводу должны быть представлены в правительство к 15 декабря 2025 года", - говорится в сообщении по итогам отраслевой стратегической сессии. Отмечается, что эффективность действующих мер поддержки должна быть проанализирована также в сегменте производства и внедрения отечественной электронной продукции, в том числе телекоммуникационного оборудования. Эту работу поручено провести Минпромторгу, Минцифры, Минэкономразвития, Минфину и ВЭБ.РФ. Так, по ее итогам должны быть подготовлены предложения по совершенствованию существующей системы поддержки для увеличения доли отечественной электронной продукции на российском рынке. Доклад о результатах в правительстве ожидают к 1 октября, добавили в пресс-службе.
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технологии, россия, рф, михаил мишустин, роскомнадзор, минпромторг, минцифры
Экономика, Технологии, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Роскомнадзор, Минпромторг, Минцифры
10:02 30.06.2025
 
Мишустин поручил сформировать перечень показателей качества услуг связи

Мишустин поручил сформировать перечень показателей качества услуг связи и интернета

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры, Роскомнадзору, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России сформировать перечень показателей качества услуг связи и интернета для пользователей, ведомства должны предоставить предложения в правительство до 15 декабря, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Минцифры, Минэкономразвития, Роскомнадзору и ФАС предстоит сформировать перечень показателей качества услуг связи для пользователей и показателей качества функционирования сетей связи российского сегмента интернета. Далее эти индикаторы будут включены в перечень целевых показателей развития отрасли связи. Предложения по этому поводу должны быть представлены в правительство к 15 декабря 2025 года", - говорится в сообщении по итогам отраслевой стратегической сессии.
Отмечается, что эффективность действующих мер поддержки должна быть проанализирована также в сегменте производства и внедрения отечественной электронной продукции, в том числе телекоммуникационного оборудования. Эту работу поручено провести Минпромторгу, Минцифры, Минэкономразвития, Минфину и ВЭБ.РФ.
Так, по ее итогам должны быть подготовлены предложения по совершенствованию существующей системы поддержки для увеличения доли отечественной электронной продукции на российском рынке. Доклад о результатах в правительстве ожидают к 1 октября, добавили в пресс-службе.
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
Мишустин поручил ФАС защищать россиян от недобросовестной конкуренции
26 июня, 15:47
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯРФМихаил МишустинРоскомнадзорМинпромторгМинцифры
 
 
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