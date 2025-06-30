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Мишустин поручил выработать подход к защите клиентов банками от мошенников

Мишустин поручил выработать подход к защите клиентов банками от мошенников - 30.06.2025, ПРАЙМ

Мишустин поручил выработать подход к защите клиентов банками от мошенников

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам к 1 апреля 2026 года выработать единый подход к обязательному использованию банками... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T10:01+0300

2025-06-30T10:01+0300

2025-06-30T10:01+0300

мошенничество

технологии

финансы

банки

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михаил мишустин

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роскомнадзор

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам к 1 апреля 2026 года выработать единый подход к обязательному использованию банками информации от операторов связи при признаках мошеннических действий для защиты клиентов, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. В понедельник Мишустин дал ряд поручений по итогам стратегической сессии по развитию отрасли связи. "В части борьбы с мошенниками Минцифры, МВД и Роскомнадзору вместе с заинтересованными органами исполнительной власти и организациями при участии Банка России поручено до 1 апреля 2026 года выработать единый системный подход к обязательному использованию кредитными организациями информации от операторов связи в целях оперативного принятия мер, направленных на защиту клиентов, при выявлении признаков мошеннических действий", - говорится в сообщении. Кроме этого, глава кабмина поручил оценить возможность использования операторами связи с согласия граждан технологий искусственного интеллекта для блокировки телефонных вызовов мошенников. "Еще одно поручение в этой части касается проработки вопроса формирования базы биометрических данных мошенников", - уточняется в сообщении.

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технологии, финансы, банки, москва, михаил мишустин, мвд, роскомнадзор