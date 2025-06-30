Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин поручил выработать подход к защите клиентов банками от мошенников - 30.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250630/mishustin-859015238.html
Мишустин поручил выработать подход к защите клиентов банками от мошенников
Мишустин поручил выработать подход к защите клиентов банками от мошенников - 30.06.2025, ПРАЙМ
Мишустин поручил выработать подход к защите клиентов банками от мошенников
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам к 1 апреля 2026 года выработать единый подход к обязательному использованию банками... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T10:01+0300
2025-06-30T10:01+0300
мошенничество
технологии
финансы
банки
москва
михаил мишустин
мвд
роскомнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/83741/45/837414505_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_649926eafb70c3504f57b8ccf7bf81f5.jpg
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам к 1 апреля 2026 года выработать единый подход к обязательному использованию банками информации от операторов связи при признаках мошеннических действий для защиты клиентов, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. В понедельник Мишустин дал ряд поручений по итогам стратегической сессии по развитию отрасли связи. "В части борьбы с мошенниками Минцифры, МВД и Роскомнадзору вместе с заинтересованными органами исполнительной власти и организациями при участии Банка России поручено до 1 апреля 2026 года выработать единый системный подход к обязательному использованию кредитными организациями информации от операторов связи в целях оперативного принятия мер, направленных на защиту клиентов, при выявлении признаков мошеннических действий", - говорится в сообщении. Кроме этого, глава кабмина поручил оценить возможность использования операторами связи с согласия граждан технологий искусственного интеллекта для блокировки телефонных вызовов мошенников. "Еще одно поручение в этой части касается проработки вопроса формирования базы биометрических данных мошенников", - уточняется в сообщении.
https://1prime.ru/20250627/mvd-858954764.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83741/45/837414505_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d6dfad0f3de2f1798c8028d8c2bebadb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, банки, москва, михаил мишустин, мвд, роскомнадзор
Мошенничество, Технологии, Финансы, Банки, МОСКВА, Михаил Мишустин, МВД, Роскомнадзор
10:01 30.06.2025
 
Мишустин поручил выработать подход к защите клиентов банками от мошенников

Мишустин поручил выработать подход к защите клиентов банками от мошенников

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам к 1 апреля 2026 года выработать единый подход к обязательному использованию банками информации от операторов связи при признаках мошеннических действий для защиты клиентов, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
В понедельник Мишустин дал ряд поручений по итогам стратегической сессии по развитию отрасли связи.
"В части борьбы с мошенниками Минцифры, МВД и Роскомнадзору вместе с заинтересованными органами исполнительной власти и организациями при участии Банка России поручено до 1 апреля 2026 года выработать единый системный подход к обязательному использованию кредитными организациями информации от операторов связи в целях оперативного принятия мер, направленных на защиту клиентов, при выявлении признаков мошеннических действий", - говорится в сообщении.
Кроме этого, глава кабмина поручил оценить возможность использования операторами связи с согласия граждан технологий искусственного интеллекта для блокировки телефонных вызовов мошенников. "Еще одно поручение в этой части касается проработки вопроса формирования базы биометрических данных мошенников", - уточняется в сообщении.
!Работа за компьютером. Архивное фото. - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
МВД предупредило о мошенниках, атакующих бизнес через Zoom и Word
27 июня, 09:21
 
МошенничествоТехнологииФинансыБанкиМОСКВАМихаил МишустинМВДРоскомнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала