https://1prime.ru/20250630/modi-859029328.html
Премьер Индии Моди примет участие в саммите БРИКС в Бразилии
Премьер Индии Моди примет участие в саммите БРИКС в Бразилии - 30.06.2025, ПРАЙМ
Премьер Индии Моди примет участие в саммите БРИКС в Бразилии
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в рамках своего заграничного турне по ряду стран посетит Бразилию, где примет участие в 17-м саммите БРИКС, сообщил замглавы | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T14:56+0300
2025-06-30T14:56+0300
2025-06-30T14:56+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в рамках своего заграничного турне по ряду стран посетит Бразилию, где примет участие в 17-м саммите БРИКС, сообщил замглавы МИД Индии Дамму Рави. Премьер Индии со 2 по 9 июля посетит пять стран - сперва он прибудет в Гану, а далее посетит Тринидад и Тобаго, Аргентину, Бразилию и Намибию. "Семнадцатый саммит БРИКС состоится 6 и 7 числа в Рио. Премьер-министр Индии прибудет 5 числа вечером, но основная программа запланирована на 6 июля", - заявил Рави в ходе специального брифинга МИД Индии. Он отметил, что тема саммита в Рио-де-Жанейро - "укрепление глобального сотрудничества стран Юга в интересах инклюзивного и устойчивого управления". "Программа на 6 июля включает в себя... обсуждение вопроса реформы глобального управления, в которой будут участвовать только полноправные члены (БРИКС - ред.). После этого на повестке дня будет второй пункт - мир и безопасность, который будет обсуждаться в формате рабочего обеда, где лидеры обсудят этот пункт повестки дня… Третьим пунктом повестки дня является укрепление многосторонности, экономики, финансов и искусственного интеллекта. Позже в тот же вечер состоится официальный прием, посвященный всем лидерам, которые примут участие на следующий день, то есть седьмого июля", - отметил Рави. Он также добавил, что в ходе саммита будет обсуждаться вопросы окружающей среды, изменения климата и глобального здравоохранение. "Мы также замечаем, что повестка дня Бразилии в большей или меньшей степени направлена на то, чтобы охватить идеи Глобального Юга, и они более или менее согласуются с положениями Индии. В следующем году Индия будет председательствовать в БРИКС, и именно поэтому в этом контексте визит премьер-министра приобретает еще большее значение", - подчеркнул индийский дипломат.
https://1prime.ru/20250630/press-859020678.html
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индия, бразилия, гана, нарендра моди, мид
Политика, ИНДИЯ, БРАЗИЛИЯ, ГАНА, Нарендра Моди, МИД
Премьер Индии Моди примет участие в саммите БРИКС в Бразилии
Замглавы МИД Рави: Моди примет участие в саммите БРИКС в Бразилии
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в рамках своего заграничного турне по ряду стран посетит Бразилию, где примет участие в 17-м саммите БРИКС, сообщил замглавы МИД Индии Дамму Рави.
Премьер Индии со 2 по 9 июля посетит пять стран - сперва он прибудет в Гану, а далее посетит Тринидад и Тобаго, Аргентину, Бразилию и Намибию.
"Семнадцатый саммит БРИКС состоится 6 и 7 числа в Рио. Премьер-министр Индии прибудет 5 числа вечером, но основная программа запланирована на 6 июля", - заявил Рави в ходе специального брифинга МИД Индии.
Он отметил, что тема саммита в Рио-де-Жанейро - "укрепление глобального сотрудничества стран Юга в интересах инклюзивного и устойчивого управления".
"Программа на 6 июля включает в себя... обсуждение вопроса реформы глобального управления, в которой будут участвовать только полноправные члены (БРИКС - ред.). После этого на повестке дня будет второй пункт - мир и безопасность, который будет обсуждаться в формате рабочего обеда, где лидеры обсудят этот пункт повестки дня… Третьим пунктом повестки дня является укрепление многосторонности, экономики, финансов и искусственного интеллекта. Позже в тот же вечер состоится официальный прием, посвященный всем лидерам, которые примут участие на следующий день, то есть седьмого июля", - отметил Рави.
Он также добавил, что в ходе саммита будет обсуждаться вопросы окружающей среды, изменения климата и глобального здравоохранение. "Мы также замечаем, что повестка дня Бразилии в большей или меньшей степени направлена на то, чтобы охватить идеи Глобального Юга, и они более или менее согласуются с положениями Индии. В следующем году Индия будет председательствовать в БРИКС, и именно поэтому в этом контексте визит премьер-министра приобретает еще большее значение", - подчеркнул индийский дипломат.
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