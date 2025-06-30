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МОЭК выявила более тысячи случаев бездоговорного потребления тепла

МОЭК выявила более тысячи случаев бездоговорного потребления тепла - 30.06.2025, ПРАЙМ

МОЭК выявила более тысячи случаев бездоговорного потребления тепла

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) с начала года выявила почти 1,2 тысячи случаев бездоговорного потребления тепловой энергии на 1,8... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T11:07+0300

2025-06-30T11:07+0300

2025-06-30T11:07+0300

энергетика

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газпром

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) с начала года выявила почти 1,2 тысячи случаев бездоговорного потребления тепловой энергии на 1,8 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании. "С начала 2025 года в отношении потребителей оформлено 1187 актов по фактам бездоговорного потребления тепловой энергии на сумму 1,8 миллиарда рублей. За аналогичный период прошлого года - 1002 случая на 1,6 миллиарда рублей. При этом 1,24 миллиарда рублей из них потребители уже оплатили поставщику ресурса, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года (0,9 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении. Самые распространенные примеры бездоговорного потребления - потребление тепловой энергии без заключения договора теплоснабжения, самовольные подключения к сетям, теплопотребление с использованием теплопотребляющих установок, подключенных с нарушением порядка, увеличение тепловых нагрузок здания без согласования с МОЭК, отмечается в сообщении. МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") - единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.

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москва, моэк, газпром