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Белгородского вице-губернатора обвинили в мошенничестве

Белгородского вице-губернатора обвинили в мошенничестве - 30.06.2025, ПРАЙМ

Белгородского вице-губернатора обвинили в мошенничестве

Вице-губернатору Белгородской области, министру имущественных и земельных отношений региона Рустэму Зайнуллину предъявлено обвинение по делу о мошенничестве на... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T16:38+0300

2025-06-30T16:38+0300

2025-06-30T16:38+0300

мошенничество

финансы

общество

белгородская область

белгород

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БЕЛГОРОД, 30 июн - ПРАЙМ. Вице-губернатору Белгородской области, министру имущественных и земельных отношений региона Рустэму Зайнуллину предъявлено обвинение по делу о мошенничестве на сумму 32 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В понедельник в Белгородском областном суде проходит заседание по рассмотрению апелляции адвоката Зайнуллина на решение о его аресте. Суд 22 июня избрал меру пресечения в виде заключения под стражу два месяца по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Защита вице-губернатора просит смягчить меру пресечения. "Органами следствия Зайнуллин обвиняется в мошенничестве, хищении особо крупного размера бюджетных денежных средств, путём обмана в группе лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения заместителя губернатора Белгородской области, министра имущественных и земельных отношений Белгородской области на общую сумму не менее 32 миллионов рублей, с которых лично Зайнуллин имел долю не менее 4 миллионов рублей", - сказала судья Светлана Светашова. Она добавила, что выделенные бюджетные средства были для финансирования работы по строительству фортификационных сооружений на оборонительных позициях для прикрытия государственной границы РФ с Украиной. По словам судьи, Зайнуллин задержан 21 июня 2025 года. В этот же день ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ

https://1prime.ru/20250627/sud-858965893.html

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финансы, общество , белгородская область, белгород