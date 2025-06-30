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В Петербурге задержали пособников мошенников, обманувших 120 человек

В Петербурге задержали пособников мошенников, обманувших 120 человек - 30.06.2025, ПРАЙМ

В Петербурге задержали пособников мошенников, обманувших 120 человек

Полицейские задержали в Петербурге двух пособников мошенников, обманувших около 120 человек более чем на 150 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T10:10+0300

2025-06-30T10:10+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Полицейские задержали в Петербурге двух пособников мошенников, обманувших около 120 человек более чем на 150 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из отдела уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих жителей г. Санкт-Петербурга. Они подозреваются в пособничестве телефонным мошенникам", - написала Волк в Telegram - канале. Предварительно установлено, что с 2024 года злоумышленники звонили через мессенджеры на мобильные телефоны граждан и представлялись сотрудниками государственных организаций и правоохранительных органов. Они сообщали собеседникам, что из-за утечки персональных данных мошенники получили доступ к их банковским счетам и пытаются похитить сбережения. Затем аферисты убеждали перевести деньги на так называемый безопасный счет. "По указанным реквизитам введенные в заблуждение граждане переводили средства, которые впоследствии обналичивались. От противоправной деятельности пострадали около 120 человек, а сумма причиненного ущерба составила более 150 млн рублей", - уточнила Волк. Задержали подозреваемых в Санкт-Петербурге. Один из них оформлял на подставных лиц коммерческие организации и специализированные счета, через которые выводились похищенные деньги. Второй фигурант обналичивал эти средства и по указанию кураторов передавал другим участникам схемы. В ходе обысков по местам их жительства обнаружены и изъяты смартфоны и банковские карты. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество), которые соединены в одно производство. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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общество , санкт-петербург, рф, мвд, telegram