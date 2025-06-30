Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Петербурге задержали пособников мошенников, обманувших 120 человек - 30.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250630/moshenniki-859015662.html
В Петербурге задержали пособников мошенников, обманувших 120 человек
В Петербурге задержали пособников мошенников, обманувших 120 человек - 30.06.2025, ПРАЙМ
В Петербурге задержали пособников мошенников, обманувших 120 человек
Полицейские задержали в Петербурге двух пособников мошенников, обманувших около 120 человек более чем на 150 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T10:10+0300
2025-06-30T10:10+0300
происшествия
общество
санкт-петербург
рф
мвд
telegram
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848811889_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_af6d44e4a048d20a6c9546fdf6d99964.jpg
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Полицейские задержали в Петербурге двух пособников мошенников, обманувших около 120 человек более чем на 150 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из отдела уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих жителей г. Санкт-Петербурга. Они подозреваются в пособничестве телефонным мошенникам", - написала Волк в Telegram - канале. Предварительно установлено, что с 2024 года злоумышленники звонили через мессенджеры на мобильные телефоны граждан и представлялись сотрудниками государственных организаций и правоохранительных органов. Они сообщали собеседникам, что из-за утечки персональных данных мошенники получили доступ к их банковским счетам и пытаются похитить сбережения. Затем аферисты убеждали перевести деньги на так называемый безопасный счет. "По указанным реквизитам введенные в заблуждение граждане переводили средства, которые впоследствии обналичивались. От противоправной деятельности пострадали около 120 человек, а сумма причиненного ущерба составила более 150 млн рублей", - уточнила Волк. Задержали подозреваемых в Санкт-Петербурге. Один из них оформлял на подставных лиц коммерческие организации и специализированные счета, через которые выводились похищенные деньги. Второй фигурант обналичивал эти средства и по указанию кураторов передавал другим участникам схемы. В ходе обысков по местам их жительства обнаружены и изъяты смартфоны и банковские карты. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество), которые соединены в одно производство. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://1prime.ru/20250628/moshenniki-858987371.html
санкт-петербург
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848811889_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4e240aa6ec7205890908d085d83b24c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , санкт-петербург, рф, мвд, telegram
Происшествия, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ, МВД, Telegram
10:10 30.06.2025
 
В Петербурге задержали пособников мошенников, обманувших 120 человек

В Петербурге задержали двух пособников мошенников, обманувших людей на 150 млн рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Полицейские задержали в Петербурге двух пособников мошенников, обманувших около 120 человек более чем на 150 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из отдела уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих жителей г. Санкт-Петербурга. Они подозреваются в пособничестве телефонным мошенникам", - написала Волк в Telegram - канале.
Предварительно установлено, что с 2024 года злоумышленники звонили через мессенджеры на мобильные телефоны граждан и представлялись сотрудниками государственных организаций и правоохранительных органов. Они сообщали собеседникам, что из-за утечки персональных данных мошенники получили доступ к их банковским счетам и пытаются похитить сбережения. Затем аферисты убеждали перевести деньги на так называемый безопасный счет.
"По указанным реквизитам введенные в заблуждение граждане переводили средства, которые впоследствии обналичивались. От противоправной деятельности пострадали около 120 человек, а сумма причиненного ущерба составила более 150 млн рублей", - уточнила Волк.
Задержали подозреваемых в Санкт-Петербурге. Один из них оформлял на подставных лиц коммерческие организации и специализированные счета, через которые выводились похищенные деньги. Второй фигурант обналичивал эти средства и по указанию кураторов передавал другим участникам схемы. В ходе обысков по местам их жительства обнаружены и изъяты смартфоны и банковские карты.
Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество), которые соединены в одно производство. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Молодой человек в захламленном помещении разговаривает по телефону - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
Задержан пособник мошенников, похитивших у москвички 32 миллиона рублей
28 июня, 12:40
 
ПроисшествияОбществоСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРФМВДTelegram
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала