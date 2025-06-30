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МВД предупредило о поддельном аккаунте Красного Креста - 30.06.2025, ПРАЙМ
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МВД предупредило о поддельном аккаунте Красного Креста
МВД предупредило о поддельном аккаунте Красного Креста - 30.06.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о поддельном аккаунте Красного Креста
Мошенники создали поддельный аккаунт Международного комитета Красного Креста (МККК) и массово рассылают семьям военнослужащих вредоносные файлы, предупреждает... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T15:17+0300
2025-06-30T15:17+0300
мошенничество
общество
мккк
мвд
красный крест
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Мошенники создали поддельный аккаунт Международного комитета Красного Креста (МККК) и массово рассылают семьям военнослужащих вредоносные файлы, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "От имении поддельного аккаунта "Комитета Красного Креста" семьям военнослужащих массово отправляют вредоносные файлы (.apk)", - говорится в сообщении МВД со ссылкой на телеграм-канал МККК. В ведомстве пояснили, что аферисты могут выдавать зараженные файлы за список военных, фотоальбом пленных или даже приложение Красного Креста. "Установите приложение, чтобы подать запрос на поиск среди пленных бойцов СВО. Запросы принимаются по очереди", - говорится в материалах, опубликованных полицейскими. В ведомстве предупредили, что подобный файл-ловушка всегда будет с расширением .apk.
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общество , мккк, мвд, красный крест
Мошенничество, Общество , МККК, МВД, Красный Крест
15:17 30.06.2025
 
МВД предупредило о поддельном аккаунте Красного Креста

МВД: мошенники создали поддельный аккаунт МККК и рассылают вредоносные файлы

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФлаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская
Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Мошенники создали поддельный аккаунт Международного комитета Красного Креста (МККК) и массово рассылают семьям военнослужащих вредоносные файлы, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"От имении поддельного аккаунта "Комитета Красного Креста" семьям военнослужащих массово отправляют вредоносные файлы (.apk)", - говорится в сообщении МВД со ссылкой на телеграм-канал МККК.
В ведомстве пояснили, что аферисты могут выдавать зараженные файлы за список военных, фотоальбом пленных или даже приложение Красного Креста.
"Установите приложение, чтобы подать запрос на поиск среди пленных бойцов СВО. Запросы принимаются по очереди", - говорится в материалах, опубликованных полицейскими.
В ведомстве предупредили, что подобный файл-ловушка всегда будет с расширением .apk.
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