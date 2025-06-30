https://1prime.ru/20250630/moshenniki-859031969.html

МВД предупредило о поддельном аккаунте Красного Креста

МВД предупредило о поддельном аккаунте Красного Креста - 30.06.2025, ПРАЙМ

МВД предупредило о поддельном аккаунте Красного Креста

Мошенники создали поддельный аккаунт Международного комитета Красного Креста (МККК) и массово рассылают семьям военнослужащих вредоносные файлы, предупреждает... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T15:17+0300

2025-06-30T15:17+0300

2025-06-30T15:17+0300

мошенничество

общество

мккк

мвд

красный крест

https://cdnn.1prime.ru/img/82810/27/828102712_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_eb2b8f868bb8722983ca90ec361a88d0.jpg

МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Мошенники создали поддельный аккаунт Международного комитета Красного Креста (МККК) и массово рассылают семьям военнослужащих вредоносные файлы, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "От имении поддельного аккаунта "Комитета Красного Креста" семьям военнослужащих массово отправляют вредоносные файлы (.apk)", - говорится в сообщении МВД со ссылкой на телеграм-канал МККК. В ведомстве пояснили, что аферисты могут выдавать зараженные файлы за список военных, фотоальбом пленных или даже приложение Красного Креста. "Установите приложение, чтобы подать запрос на поиск среди пленных бойцов СВО. Запросы принимаются по очереди", - говорится в материалах, опубликованных полицейскими. В ведомстве предупредили, что подобный файл-ловушка всегда будет с расширением .apk.

https://1prime.ru/20250627/moshenniki-858965396.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мккк, мвд, красный крест