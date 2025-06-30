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МВФ одобрил выплату Украине $500 млн по расширенной кредитной программе
МВФ одобрил выплату Украине $500 млн по расширенной кредитной программе - 30.06.2025, ПРАЙМ
МВФ одобрил выплату Украине $500 млн по расширенной кредитной программе
Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выплату Украине очередного транша в размере 500 миллионов долларов по расширенной кредитной программе, говорится в... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T22:55+0300
2025-06-30T22:55+0300
2025-06-30T22:55+0300
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ВАШИНГТОН, 30 июн – ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выплату Украине очередного транша в размере 500 миллионов долларов по расширенной кредитной программе, говорится в обнародованном в понедельник заявлении фонда. "Совет директоров МВФ сегодня завершил восьмой обзор программы расширенного финансирования и одобрил выделение Украине 500 миллионов долларов, которые будут направлены на поддержку госбюджета", — отмечается в сообщении фонда. В МВФ добавили, что общая сумма поддержки Украины по линии фонда достигла 10,6 миллиарда долларов.
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финансы, мировая экономика, украина, вашингтон, мвф
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, МВФ
МВФ одобрил выплату Украине $500 млн по расширенной кредитной программе
МВФ одобрил выплату Украине очередного транша по расширенной кредитной программе
ВАШИНГТОН, 30 июн – ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выплату Украине очередного транша в размере 500 миллионов долларов по расширенной кредитной программе, говорится в обнародованном в понедельник заявлении фонда.
"Совет директоров МВФ сегодня завершил восьмой обзор программы расширенного финансирования и одобрил выделение Украине 500 миллионов долларов, которые будут направлены на поддержку госбюджета", — отмечается в сообщении фонда.
В МВФ добавили, что общая сумма поддержки Украины по линии фонда достигла 10,6 миллиарда долларов.
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