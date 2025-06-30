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Австралия перенаправит поставки природного газа на внутренний рынок
Австралия перенаправит поставки природного газа на внутренний рынок - 30.06.2025, ПРАЙМ
Австралия перенаправит поставки природного газа на внутренний рынок
Власти Австралии, одного из крупнейшего в мире экспортеров сжиженного природного газа, рассмотрят возможность перенаправить СПГ с международных рынков на... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T12:31+0300
2025-06-30T12:31+0300
2025-06-30T12:31+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Власти Австралии, одного из крупнейшего в мире экспортеров сжиженного природного газа, рассмотрят возможность перенаправить СПГ с международных рынков на внутренний из-за дефицита газа в стране, сообщает портал news.com.au. "Лейбористское правительство рассмотрит возможность обязать газовые компании направлять будущие поставки на внутренний рынок вместо продажи на международные рынки", - пишет издание. Отмечается, что министр по вопросам изменения климата и энергетики Австралии Крис Боуэн также поручил пересмотреть состояние газового рынка страны с возможным созданием газовых резервов на восточном побережье. При этом официального подтверждения этой информации пока не было. Как поясняет издание, такая реакция последовала за отчетом Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC), в котором говорится об ухудшении ситуации с обеспечением газом восточного побережья страны из-за истощения запасов и риске дефицитов его дефицита в 2026 году. Австралия входит в тройку крупнейших мировых экспортеров сжиженного природного газа. По данным сайта Statista на сентябрь 2024 год, страна экспортирует около 83,9 миллионами метрических тонн СПГ в год. Также среди лидеров оказались США и Катар с 92,9 миллиона и 77,4 миллионами в год соответственно.
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газ, австралия, сша
Энергетика, Газ, АВСТРАЛИЯ, США
Австралия перенаправит поставки природного газа на внутренний рынок
news.com.au: Австралия может перенаправить СПГ с международных рынков на внутренний
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Власти Австралии, одного из крупнейшего в мире экспортеров сжиженного природного газа, рассмотрят возможность перенаправить СПГ с международных рынков на внутренний из-за дефицита газа в стране, сообщает портал news.com.au.
"Лейбористское правительство рассмотрит возможность обязать газовые компании направлять будущие поставки на внутренний рынок вместо продажи на международные рынки", - пишет издание.
Отмечается, что министр по вопросам изменения климата и энергетики Австралии Крис Боуэн также поручил пересмотреть состояние газового рынка страны с возможным созданием газовых резервов на восточном побережье. При этом официального подтверждения этой информации пока не было.
Как поясняет издание, такая реакция последовала за отчетом Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC), в котором говорится об ухудшении ситуации с обеспечением газом восточного побережья страны из-за истощения запасов и риске дефицитов его дефицита в 2026 году.
Австралия входит в тройку крупнейших мировых экспортеров сжиженного природного газа. По данным сайта Statista на сентябрь 2024 год, страна экспортирует около 83,9 миллионами метрических тонн СПГ в год. Также среди лидеров оказались США и Катар с 92,9 миллиона и 77,4 миллионами в год соответственно.
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