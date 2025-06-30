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Ввод качественных гостиничных номеров в России вырос на 32%

Ввод качественных гостиничных номеров в России вырос на 32% - 30.06.2025, ПРАЙМ

Ввод качественных гостиничных номеров в России вырос на 32%

Ввод качественных гостиничных номеров в России вырос в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32% - до 4,1 тысячи... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T11:00+0300

2025-06-30T11:00+0300

2025-06-30T11:00+0300

бизнес

туризм

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Ввод качественных гостиничных номеров в России вырос в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32% - до 4,1 тысячи номеров, рассказали РИА Недвижимость в консалтинговой компании NF Group. "В первом полугодии 2025 года в России открылось 36 качественных гостиниц и апарт-отелей общим фондом 4,1 тысячи номеров. На классические гостиницы пришлось 66% нового предложения, на апарт-отели – 34% соответственно. Большинство открытых объектов соответствуют категории "четыре звезды" - 62% номеров, на втором месте отели категории "пять звезд" – 23% номеров, на категорию "три звезды" пришлось 15% новых номеров", - отметили там, добавив, что в лидерах - Краснодарский край (1,5 тысячи номеров). Среди наиболее крупных объектов в NF Group выделили отели Marine Garden Sochi Hotels and Spa на 430 номеров в Сочи, Fioleto Anapa Miracleon на 400 номеров в Анапе и отель Azimut в Южно-Сахалинске на 262 номера. Всего, как подсчитали в компании, по состоянию на июнь 2025 года в России насчитывается около 154 тысяч качественных номеров, что составляет 13,5% от общего номерного фонда страны. "Мы ожидаем дальнейший рост предложения номерного фонда, в первую очередь благодаря активной государственной поддержке этого сегмента на протяжении последних пяти лет – программам льготного кредитования, налоговым льготам, субсидиям, а также устойчивому росту интереса к внутреннему туризму. В 2025 и 2026 годах ожидается ввод по 10-12 тысяч качественных гостиничных номеров в год", - добавили в компании.

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бизнес, туризм, россия, краснодарский край, сочи