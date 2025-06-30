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Доля Норвегии на газовом рынке ЕС и Великобритании увеличилась до 30% - 30.06.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Доля Норвегии на газовом рынке ЕС и Великобритании увеличилась до 30%
Доля Норвегии на газовом рынке ЕС и Великобритании увеличилась до 30% - 30.06.2025, ПРАЙМ
Доля Норвегии на газовом рынке ЕС и Великобритании увеличилась до 30%
Доля Норвегии на газовом рынке ЕС и Великобритании на фоне сокращения закупок из России увеличилась с 20-25% до более чем 30%, однако потенциал роста поставок... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T08:16+0300
2025-06-30T08:16+0300
энергетика
газ
россия
норвегия
великобритания
ес
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Доля Норвегии на газовом рынке ЕС и Великобритании на фоне сокращения закупок из России увеличилась с 20-25% до более чем 30%, однако потенциал роста поставок норвежского газа ограничен или даже исчерпан из-за прогнозируемого истощения ресурсов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов. "Норвегия, бесспорно, стала бенефициаром европейского энергокризиса, хорошо заработав на скачке цен и закрепившись в роли крупнейшего экспортера газа в Европу. На фоне сокращения закупок из России доля Норвегии на газовом рынке ЕС и Великобритании увеличилась с 20-25 до более чем 30% (124 миллиардов кубометров в 2024 году)", - сказал дипломат. Посол добавил, что возможности Осло по дальнейшему наращиванию поставок весьма ограничены или даже исчерпаны, поскольку через несколько лет в Норвегии прогнозируется снижение объемов добычи и экспорта в связи с постепенным истощением ресурсной базы на норвежском континентальном шельфе. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля сжиженного природного газа (СПГ) выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты по прекращению импорта российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, так как он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.
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газ, россия, норвегия, великобритания, ес
Энергетика, Газ, РОССИЯ, НОРВЕГИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС
08:16 30.06.2025
 
Доля Норвегии на газовом рынке ЕС и Великобритании увеличилась до 30%

Посол Корчунов: доля Норвегии на газовом рынке ЕС и Великобритании увеличилась до 30%

© fotolia.com / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© fotolia.com / Marcel Schauer
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Доля Норвегии на газовом рынке ЕС и Великобритании на фоне сокращения закупок из России увеличилась с 20-25% до более чем 30%, однако потенциал роста поставок норвежского газа ограничен или даже исчерпан из-за прогнозируемого истощения ресурсов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.
"Норвегия, бесспорно, стала бенефициаром европейского энергокризиса, хорошо заработав на скачке цен и закрепившись в роли крупнейшего экспортера газа в Европу. На фоне сокращения закупок из России доля Норвегии на газовом рынке ЕС и Великобритании увеличилась с 20-25 до более чем 30% (124 миллиардов кубометров в 2024 году)", - сказал дипломат.
Посол добавил, что возможности Осло по дальнейшему наращиванию поставок весьма ограничены или даже исчерпаны, поскольку через несколько лет в Норвегии прогнозируется снижение объемов добычи и экспорта в связи с постепенным истощением ресурсной базы на норвежском континентальном шельфе.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля сжиженного природного газа (СПГ) выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.
Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты по прекращению импорта российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, так как он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.
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