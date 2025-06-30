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Норвегия направит в Польшу истребители F-35
Норвегия направит в Польшу истребители F-35 - 30.06.2025, ПРАЙМ
Норвегия направит в Польшу истребители F-35
Норвегия направит в Польшу истребители F-35 для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, сообщает минобороны королевства. | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T12:13+0300
2025-06-30T12:13+0300
2025-06-30T12:13+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Норвегия направит в Польшу истребители F-35 для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, сообщает минобороны королевства. "Норвегия отправит истребители F-35 для вклада в поддержание безопасности вокруг аэропорта в Жешуве и в польском воздушном пространстве, и это входит в рамки интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО", - говорится в пресс-релизе на сайте норвежского минобороны. Отмечается, что истребители прибудут к месту назначения осенью. По словам главы МО Норвегии Туре О. Сандвика, помощь страны направлена на защиту "важнейшего узла в Польше для поддержки Украины". "Таким образом, Норвегия помогает обеспечить поступление помощи на Украину... Мы делаем это в первую очередь для Украины и Польши, но также показываем, что мы придерживаемся наших обязательств в НАТО", - приводятся слова Сандвика в пресс-релизе МО.
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норвегия, польша, украина, нато, f-35 lightning ii
Вооружения, НОРВЕГИЯ, ПОЛЬША, УКРАИНА, НАТО, F-35 Lightning II
Норвегия направит в Польшу истребители F-35
Минобороны Норвегии: Норвегия направит в Польшу истребители F-35
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Норвегия направит в Польшу истребители F-35 для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, сообщает минобороны королевства.
"Норвегия отправит истребители F-35 для вклада в поддержание безопасности вокруг аэропорта в Жешуве и в польском воздушном пространстве, и это входит в рамки интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО", - говорится в пресс-релизе на сайте норвежского минобороны.
Отмечается, что истребители прибудут к месту назначения осенью. По словам главы МО Норвегии Туре О. Сандвика, помощь страны направлена на защиту "важнейшего узла в Польше для поддержки Украины".
"Таким образом, Норвегия помогает обеспечить поступление помощи на Украину... Мы делаем это в первую очередь для Украины и Польши, но также показываем, что мы придерживаемся наших обязательств в НАТО", - приводятся слова Сандвика в пресс-релизе МО.
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