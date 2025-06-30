https://1prime.ru/20250630/norvegiya-859020330.html

Норвегия направит в Польшу истребители F-35

Норвегия направит в Польшу истребители F-35 - 30.06.2025, ПРАЙМ

Норвегия направит в Польшу истребители F-35

Норвегия направит в Польшу истребители F-35 для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, сообщает минобороны королевства. | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T12:13+0300

2025-06-30T12:13+0300

2025-06-30T12:13+0300

вооружения

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украина

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Норвегия направит в Польшу истребители F-35 для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, сообщает минобороны королевства. "Норвегия отправит истребители F-35 для вклада в поддержание безопасности вокруг аэропорта в Жешуве и в польском воздушном пространстве, и это входит в рамки интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО", - говорится в пресс-релизе на сайте норвежского минобороны. Отмечается, что истребители прибудут к месту назначения осенью. По словам главы МО Норвегии Туре О. Сандвика, помощь страны направлена на защиту "важнейшего узла в Польше для поддержки Украины". "Таким образом, Норвегия помогает обеспечить поступление помощи на Украину... Мы делаем это в первую очередь для Украины и Польши, но также показываем, что мы придерживаемся наших обязательств в НАТО", - приводятся слова Сандвика в пресс-релизе МО.

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польша

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норвегия, польша, украина, нато, f-35 lightning ii