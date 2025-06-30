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ОАК не будет выплачивать дивиденды за 2024 год

ОАК не будет выплачивать дивиденды за 2024 год - 30.06.2025, ПРАЙМ

ОАК не будет выплачивать дивиденды за 2024 год

Акционеры ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2024 год из-за отсутствия чистой прибыли, сообщила... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T15:00+0300

2025-06-30T15:00+0300

2025-06-30T15:00+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Акционеры ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2024 год из-за отсутствия чистой прибыли, сообщила компания. "В связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2024 года чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать", - сообщила компания. В последний раз ОАК выплачивала дивиденды по итогам 2014 года - 0,002 рубля на акцию. Чистый убыток ОАК по МСФО в 2024 году сократился по сравнению с 2023 годом на 59,25% и составил 14,198 миллиарда рублей. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) создана в 2006 году с целью консолидации крупнейших самолетостроительных активов России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют все работы по созданию и поддержанию полного жизненного цикла авиационной техники.

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