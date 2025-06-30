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В Fesco допустили размещение облигаций до конца 2025 года
В Fesco допустили размещение облигаций до конца 2025 года - 30.06.2025, ПРАЙМ
В Fesco допустили размещение облигаций до конца 2025 года
Менеджмент Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания Fesco) допускает размещение облигаций до конца текущего года, заявил вице-президент... | 30.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 июн – ПРАЙМ. Менеджмент Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания Fesco) допускает размещение облигаций до конца текущего года, заявил вице-президент компании по финансам Леонид Звягинцев в рамках годового собрания акционеров. "Мы рассматриваем выпуск облигаций", - ответил он на вопрос акционеров о том, смотрит ли компания на возможность выпуска облигаций до конца года. Решение по объему выпуска пока не принято, при этом компания рассматривает возможность размещения в этом году в разных валютах, пояснил Звягинцев журналистам. Вице-президент в рамках собрания отметил, что публичная капитализация ДВМП за последние пять лет увеличилась более чем в 6 раз, сйчас одна акция ДВМП котируется в районе 60 рублей. А пика капитализация достигала в 2023 году. "В дальнейшем для роста капитализации менеджмент планирует активную инвестиционную деятельность, в этой связи было рекомендовано не выплачивать дивиденды. Свободные денежные средства планируется направлять на расширение флота, увеличение сети опорных сухих терминалов, модернизацию портовых мощностей и увеличение количества подвижного состава", – добавил Звягинцев. Годовое собрание акционеров группы прошло 30 июня в Москве, впервые с 2019 года в очном формате. Чистая прибыль Fesco по МСФО в 2024 году составила 25,408 миллиарда рублей, снизившись на 33% по сравнению с 2023 годом, выручка выросла на 7,5%, до 184,978 миллиарда рублей, EBITDA - на 2%, до 54,5 миллиарда рублей. Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "ФЕСКО Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс". В ноябре 2023 года контрольный пакет акций в размере 92,4% указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".
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бизнес, рынок, финансы, москва, fesco, двмп, росатом
Экономика, Бизнес, Рынок, Финансы, МОСКВА, FESCO, ДВМП, Росатом
МОСКВА, 30 июн – ПРАЙМ. Менеджмент Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания Fesco) допускает размещение облигаций до конца текущего года, заявил вице-президент компании по финансам Леонид Звягинцев в рамках годового собрания акционеров.
"Мы рассматриваем выпуск облигаций", - ответил он на вопрос акционеров о том, смотрит ли компания на возможность выпуска облигаций до конца года.
Решение по объему выпуска пока не принято, при этом компания рассматривает возможность размещения в этом году в разных валютах, пояснил Звягинцев журналистам.
Вице-президент в рамках собрания отметил, что публичная капитализация ДВМП за последние пять лет увеличилась более чем в 6 раз, сйчас одна акция ДВМП котируется в районе 60 рублей. А пика капитализация достигала в 2023 году. "В дальнейшем для роста капитализации менеджмент планирует активную инвестиционную деятельность, в этой связи было рекомендовано не выплачивать дивиденды. Свободные денежные средства планируется направлять на расширение флота, увеличение сети опорных сухих терминалов, модернизацию портовых мощностей и увеличение количества подвижного состава", – добавил Звягинцев.
Годовое собрание акционеров группы прошло 30 июня в Москве, впервые с 2019 года в очном формате.
Чистая прибыль Fesco по МСФО в 2024 году составила 25,408 миллиарда рублей, снизившись на 33% по сравнению с 2023 годом, выручка выросла на 7,5%, до 184,978 миллиарда рублей, EBITDA - на 2%, до 54,5 миллиарда рублей.
Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "ФЕСКО Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс". В ноябре 2023 года контрольный пакет акций в размере 92,4% указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".
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