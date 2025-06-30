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В США более 320 человек обвинили в мошенничестве в области медицины
В США более 320 человек обвинили в мошенничестве в области медицины - 30.06.2025, ПРАЙМ
В США более 320 человек обвинили в мошенничестве в области медицины
Министерство юстиции США предъявило обвинения более чем 320 лицам по делу о крупнейшем в истории страны мошенничестве в сфере здравоохранения, сообщил в... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T20:11+0300
2025-06-30T20:11+0300
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ВАШИНГТОН, 30 июн - ПРАЙМ. Министерство юстиции США предъявило обвинения более чем 320 лицам по делу о крупнейшем в истории страны мошенничестве в сфере здравоохранения, сообщил в понедельник глава уголовного департамента ведомства Мэттью Галеотти. "Сегодня мы объявляем о предъявлении обвинений 324 лицам, которых обвиняют в участии в схемах мошенничества в системе здравоохранения на сумму около 14,6 миллиарда долларов. Это крупнейшее раскрытое преступление такого рода в истории США", - сказал Галеотти на брифинге. Он утверждает, что к организации схем были причастны выходцы из России, Восточной Европы, Пакистана и ряда других стран. "Эти люди проникли в американскую систему здравоохранения, чтобы похищать деньги налогоплательщиков. Например, мы пресекли деятельность группировки, управлявшей из России и Восточной Европы десятками компаний по поставке медоборудования в США и подавшей более 10 миллиардов долларов фиктивных заявок в программу страхования Medicare", - заявил он. По его словам, для осуществления мошенничества использовались персональные данные более миллиона американцев из всех 50 американских штатов. "Федеральные агенты задержали ключевых участников группировки в аэропортах и на границе с Мексикой, перекрыв им пути к бегству. Эпоха безнаказанности транснациональных преступных группировок, использовавших американскую систему здравоохранения как личную кормушку, закончилась", - подчеркнул Галеотти.
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общество , мировая экономика, сша, восточная европа, вашингтон
Мошенничество, Общество , Мировая экономика, США, ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА, ВАШИНГТОН
В США более 320 человек обвинили в мошенничестве в области медицины
Минюст США предъявил обвинения более чем 320 лицам по делу о мошенничестве в медицине
ВАШИНГТОН, 30 июн - ПРАЙМ. Министерство юстиции США предъявило обвинения более чем 320 лицам по делу о крупнейшем в истории страны мошенничестве в сфере здравоохранения, сообщил в понедельник глава уголовного департамента ведомства Мэттью Галеотти.
"Сегодня мы объявляем о предъявлении обвинений 324 лицам, которых обвиняют в участии в схемах мошенничества в системе здравоохранения на сумму около 14,6 миллиарда долларов. Это крупнейшее раскрытое преступление такого рода в истории США", - сказал Галеотти на брифинге.
Он утверждает, что к организации схем были причастны выходцы из России, Восточной Европы, Пакистана и ряда других стран.
"Эти люди проникли в американскую систему здравоохранения, чтобы похищать деньги налогоплательщиков. Например, мы пресекли деятельность группировки, управлявшей из России и Восточной Европы десятками компаний по поставке медоборудования в США и подавшей более 10 миллиардов долларов фиктивных заявок в программу страхования Medicare", - заявил он.
По его словам, для осуществления мошенничества использовались персональные данные более миллиона американцев из всех 50 американских штатов.
"Федеральные агенты задержали ключевых участников группировки в аэропортах и на границе с Мексикой, перекрыв им пути к бегству. Эпоха безнаказанности транснациональных преступных группировок, использовавших американскую систему здравоохранения как личную кормушку, закончилась", - подчеркнул Галеотти.
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