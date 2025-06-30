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Российский рынок акций завершил торги понедельника ростом

Российский рынок акций завершил торги понедельника ростом - 30.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил торги понедельника ростом

Российский рынок акций завершил основные торги понедельника заметным ростом, следует из данных Московской биржи. | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T19:17+0300

2025-06-30T19:17+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги понедельника заметным ростом, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,47% - до 2 847,38 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,39%, до 1 142,24 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,59%, до 1 202,58 пункта. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дешевел на 0,49% - до 66,47 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи начал неделю ростом, устремившись в направлении 2850 пунктов. Импульс обусловлен, с одной стороны, улучшением геополитических ожиданий, с другой – ростом надежд на более решительное снижение ключевой ставки. Президент США Дональд Трамп позитивно оценил перспективы урегулирования украинского конфликта, а страны ЕС не смогли утвердить очередной пакет антироссийских санкций", - отметил Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В ЦБ же не исключили, что на июльском заседании может быть рассмотрено снижение ключевой ставки более чем на 100 базисных пунктов, добавил эксперт. "Индекс Московской биржи в понедельник уверенно растет, IMOEX закрепляется выше 2800 пунктов. Ключевое влияние как на долевой, так и на долговой рынки оказывают ожидания относительно смягчения денежно-кредитной политики Банка России, а сегодня драйвером для роста стали слова зампреда ЦБ Алексея Заботкина о том, что регулятор допускает более значимое снижение ставки в июле", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". Котировки отдельных бумаг реагируют на корпоративные события, в том числе решения акционеров относительно дивидендов, добавил он. "В плюс бенчмарки, скорее всего, вывели положительные новости с годовых общих собраний акционеров крупных корпораций и заявления представителей ЦБ РФ о возможности резкого понижения ключевой ставки по итогам заседания 25 июля", - указывает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста акции ПИКа (+5,31%), "Самолета" (+4,98%), "Мечела" (+4,58%), "Эн+ Груп" (+4,35%), ВК (+4,33%). "В лидеры роста на ожиданиях продолжения смягчения монетарных условий вышла ГК ПИК. В аутсайдерах из-за опасений включения в 18-й санкционный пакет ЕС оказалась "Фосагро", - указывает Мильчакова. В лидерах снижения, помимо "Фосагро" (-1,16%), акции ОГК-2 (-0,72%), "Норникеля" (-0,38%), префы "Транснефти" (-0,37%), обыкновенные акции "Мосэнерго" (-0,36%). Прогнозы В текущих условиях индекс Мосбиржи во вторник способен продолжить движение выше 2850 пунктов, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Мильчакова ожидает индекс Мосбиржи 1 июля в диапазоне – 2800-2900 пунктов. Российский рынок может продолжить восходящее движение к ближайшему сопротивлению у 2860 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Шепелев.

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