https://1prime.ru/20250630/peskov-859022586.html
В Кремле назвали условия прекращения спецоперации
В Кремле назвали условия прекращения спецоперации - 30.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле назвали условия прекращения спецоперации
В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для прекращения боевых действий в рамках специальной военной операции (СВО), эти условия президент РФ Владимир... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T12:43+0300
2025-06-30T12:43+0300
2025-06-30T12:43+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для прекращения боевых действий в рамках специальной военной операции (СВО), эти условия президент РФ Владимир Путин год назад озвучил в МИД РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Продолжается специальная военная операция. В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для того, чтобы боевые действия в рамках специальной военной операции прекратились. Все эти условия были озвучены президентом год назад на выступлении перед руководящим составом министерства иностранных дел. В Киеве хорошо знают и помнят эти заявления президента Путина", - сказал Песков журналистам.
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общество , россия, киев, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Общество , РОССИЯ, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле назвали условия прекращения спецоперации
Песков: Киев знает, что должно быть сделано для прекращения боевых действий
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для прекращения боевых действий в рамках специальной военной операции (СВО), эти условия президент РФ Владимир Путин год назад озвучил в МИД РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Продолжается специальная военная операция. В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для того, чтобы боевые действия в рамках специальной военной операции прекратились. Все эти условия были озвучены президентом год назад на выступлении перед руководящим составом министерства иностранных дел. В Киеве хорошо знают и помнят эти заявления президента Путина", - сказал Песков журналистам.
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