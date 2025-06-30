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Песков назвал вопросы развития новых регионов приоритетом в работе Путина

Песков назвал вопросы развития новых регионов приоритетом в работе Путина - 30.06.2025, ПРАЙМ

Песков назвал вопросы развития новых регионов приоритетом в работе Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопросы развития новых регионов России приоритетом в работе главы государства Владимира Путина и... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T12:44+0300

2025-06-30T12:44+0300

2025-06-30T12:44+0300

экономика

россия

москва

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопросы развития новых регионов России приоритетом в работе главы государства Владимира Путина и правительства. Песков сообщил журналистам, что Путин в понедельник проведет совещание по развитию новых регионов РФ. "Вопросов много. Это, безусловно, приоритет в работе и президента, и правительства. Планы весьма амбициозные, много сделано, но, естественно, масштаб проблем тоже огромный по понятным причинам", - сказал он.

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россия, москва, дмитрий песков, владимир путин