https://1prime.ru/20250630/peskov-859022731.html
Песков назвал вопросы развития новых регионов приоритетом в работе Путина
Песков назвал вопросы развития новых регионов приоритетом в работе Путина - 30.06.2025, ПРАЙМ
Песков назвал вопросы развития новых регионов приоритетом в работе Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопросы развития новых регионов России приоритетом в работе главы государства Владимира Путина и... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T12:44+0300
2025-06-30T12:44+0300
2025-06-30T12:44+0300
экономика
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849576025_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_93cd9076ee701a4e6900b36d9dffb4d9.jpg
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопросы развития новых регионов России приоритетом в работе главы государства Владимира Путина и правительства. Песков сообщил журналистам, что Путин в понедельник проведет совещание по развитию новых регионов РФ. "Вопросов много. Это, безусловно, приоритет в работе и президента, и правительства. Планы весьма амбициозные, много сделано, но, естественно, масштаб проблем тоже огромный по понятным причинам", - сказал он.
https://1prime.ru/20250620/rosseti-858744471.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849576025_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_940db91626af68f7f753236c2295cc2c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, дмитрий песков, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков назвал вопросы развития новых регионов приоритетом в работе Путина
Песков назвал вопросы развития новых регионов приоритетом в работе президента
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопросы развития новых регионов России приоритетом в работе главы государства Владимира Путина и правительства.
Песков сообщил журналистам, что Путин в понедельник проведет совещание по развитию новых регионов РФ.
"Вопросов много. Это, безусловно, приоритет в работе и президента, и правительства. Планы весьма амбициозные, много сделано, но, естественно, масштаб проблем тоже огромный по понятным причинам", - сказал он.
В "Россетях" назвали регион РФ с наибольшим числом незаконных майнеров