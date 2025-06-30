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Песков назвал вопросы развития новых регионов приоритетом в работе Путина - 30.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Песков назвал вопросы развития новых регионов приоритетом в работе Путина
Песков назвал вопросы развития новых регионов приоритетом в работе Путина - 30.06.2025, ПРАЙМ
Песков назвал вопросы развития новых регионов приоритетом в работе Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопросы развития новых регионов России приоритетом в работе главы государства Владимира Путина и... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T12:44+0300
2025-06-30T12:44+0300
экономика
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопросы развития новых регионов России приоритетом в работе главы государства Владимира Путина и правительства. Песков сообщил журналистам, что Путин в понедельник проведет совещание по развитию новых регионов РФ. "Вопросов много. Это, безусловно, приоритет в работе и президента, и правительства. Планы весьма амбициозные, много сделано, но, естественно, масштаб проблем тоже огромный по понятным причинам", - сказал он.
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россия, москва, дмитрий песков, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Дмитрий Песков, Владимир Путин
12:44 30.06.2025
 
Песков назвал вопросы развития новых регионов приоритетом в работе Путина

Песков назвал вопросы развития новых регионов приоритетом в работе президента

© POOL | Перейти в медиабанк Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопросы развития новых регионов России приоритетом в работе главы государства Владимира Путина и правительства.
Песков сообщил журналистам, что Путин в понедельник проведет совещание по развитию новых регионов РФ.
"Вопросов много. Это, безусловно, приоритет в работе и президента, и правительства. Планы весьма амбициозные, много сделано, но, естественно, масштаб проблем тоже огромный по понятным причинам", - сказал он.
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ЭкономикаРОССИЯМОСКВАДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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