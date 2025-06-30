https://1prime.ru/20250630/peskov-859022884.html

Песков прокомментировал заявление сенатора Грэма* о санкциях против России

Песков прокомментировал заявление сенатора Грэма* о санкциях против России - 30.06.2025, ПРАЙМ

Песков прокомментировал заявление сенатора Грэма* о санкциях против России

Москва приняла к сведению заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма* о якобы готовности президента США Дональда Трампа ужесточить антироссийские санкции. Об | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T12:46+0300

2025-06-30T12:46+0300

2025-06-30T12:46+0300

политика

россия

общество

сша

линдси грэм

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Москва приняла к сведению заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма* о якобы готовности президента США Дональда Трампа ужесточить антироссийские санкции. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее Грэм* заявил, что сенат США начнет рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России уже в июле. "Мы принимаем его к сведению, позиция сенатора нам хороша известна, они хорошо известны всему миру, он, скажем так, относится к группе таких заядлых русофобов. Была бы его воля, эти санкции были введены бы давно. Помогло бы это урегулированию? Это вопрос, которым должны задаваться те, кто инициирует такие события", - сказал Песков журналистам.* Внесен в список экстремистов и террористов.

https://1prime.ru/20250630/sanktsii-859013289.html

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россия, общество , сша, линдси грэм, дмитрий песков