https://1prime.ru/20250630/peskov-859023200.html
В Кремле назвала амбициозными планы властей по развитию новых регионов
В Кремле назвала амбициозными планы властей по развитию новых регионов - 30.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле назвала амбициозными планы властей по развитию новых регионов
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал амбициозными планы российских властей по социально-экономическому развитию новых регионов. | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T12:47+0300
2025-06-30T12:47+0300
2025-06-30T12:47+0300
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал амбициозными планы российских властей по социально-экономическому развитию новых регионов. "Планы весьма амбициозные, много сделано, но, естественно, и масштаб проблем тоже огромный по понятным причинам", - заметил он.Песков сообщил журналистам, что Путин в понедельник проведет совещание по развитию новых регионов РФ.
https://1prime.ru/20250630/peskov-859022884.html
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россия, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Песков
В Кремле назвала амбициозными планы властей по развитию новых регионов
Песков назвал амбициозными планы властей по развитию новых регионов
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал амбициозными планы российских властей по социально-экономическому развитию новых регионов.
"Планы весьма амбициозные, много сделано, но, естественно, и масштаб проблем тоже огромный по понятным причинам", - заметил он.
Песков сообщил журналистам, что Путин в понедельник проведет совещание по развитию новых регионов РФ.
Песков прокомментировал заявление сенатора Грэма* о санкциях против России