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В Кремле назвала амбициозными планы властей по развитию новых регионов - 30.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Кремле назвала амбициозными планы властей по развитию новых регионов
В Кремле назвала амбициозными планы властей по развитию новых регионов - 30.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле назвала амбициозными планы властей по развитию новых регионов
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал амбициозными планы российских властей по социально-экономическому развитию новых регионов. | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T12:47+0300
2025-06-30T12:47+0300
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал амбициозными планы российских властей по социально-экономическому развитию новых регионов. "Планы весьма амбициозные, много сделано, но, естественно, и масштаб проблем тоже огромный по понятным причинам", - заметил он.Песков сообщил журналистам, что Путин в понедельник проведет совещание по развитию новых регионов РФ.
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россия, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Песков
12:47 30.06.2025
 
В Кремле назвала амбициозными планы властей по развитию новых регионов

Песков назвал амбициозными планы властей по развитию новых регионов

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию. День второй - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал амбициозными планы российских властей по социально-экономическому развитию новых регионов.
"Планы весьма амбициозные, много сделано, но, естественно, и масштаб проблем тоже огромный по понятным причинам", - заметил он.
Песков сообщил журналистам, что Путин в понедельник проведет совещание по развитию новых регионов РФ.
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
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12:46
 
ЭкономикаРОССИЯДмитрий Песков
 
 
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