https://1prime.ru/20250630/peskov-859023200.html

В Кремле назвала амбициозными планы властей по развитию новых регионов

В Кремле назвала амбициозными планы властей по развитию новых регионов - 30.06.2025, ПРАЙМ

В Кремле назвала амбициозными планы властей по развитию новых регионов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал амбициозными планы российских властей по социально-экономическому развитию новых регионов. | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T12:47+0300

2025-06-30T12:47+0300

2025-06-30T12:47+0300

экономика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал амбициозными планы российских властей по социально-экономическому развитию новых регионов. "Планы весьма амбициозные, много сделано, но, естественно, и масштаб проблем тоже огромный по понятным причинам", - заметил он.Песков сообщил журналистам, что Путин в понедельник проведет совещание по развитию новых регионов РФ.

https://1prime.ru/20250630/peskov-859022884.html

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россия, дмитрий песков