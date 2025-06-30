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В Кремле прокомментировали протесты в Сербии

В Кремле прокомментировали протесты в Сербии - 30.06.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали протесты в Сербии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ рассчитывает, что руководство Сербии сможет в ближайшее время восстановить законность в стране. | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T12:48+0300

2025-06-30T12:48+0300

2025-06-30T12:48+0300

политика

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белград

дмитрий песков

александр вучич

мвд

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ рассчитывает, что руководство Сербии сможет в ближайшее время восстановить законность в стране. "Мы не сомневаемся, что нынешнее сербское руководство сможет в самое ближайшее время восстановить законность и спокойствие в республике", - сказал Песков журналистам. В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной. В воскресенье они добавили третье требование - об освобождении всех задержанных участников протестной акции с 28 на 29 июня. Ранее глава МВД Ивица Дачич сказал, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами. Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье "только чудом" обошлось без погибших. МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников. Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины (спикер парламента) и экс-премьер Ана Брнабич.

https://1prime.ru/20250623/serbiya-858817859.html

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россия, общество , сербия, белград, дмитрий песков, александр вучич, мвд