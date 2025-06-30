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Песков рассказал о сроках третьего раунда переговоров России и Украины

Песков рассказал о сроках третьего раунда переговоров России и Украины - 30.06.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал о сроках третьего раунда переговоров России и Украины

Пресс-секретарь главы гсоударства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о дате проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, заявил, что в... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T12:54+0300

2025-06-30T12:54+0300

2025-06-30T12:54+0300

политика

россия

украина

стамбул

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь главы гсоударства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о дате проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, заявил, что в ближайшее время наступит ясность по этому вопросу. "Мы ожидаем, что в ближайшее время такая ясность наступит", - отметил он в беседе с журналистами.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.

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россия, украина, стамбул, дмитрий песков