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Red Wings возобновит полеты из Москвы в израильский Эйлат - 30.06.2025, ПРАЙМ
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Red Wings возобновит полеты из Москвы в израильский Эйлат
Red Wings возобновит полеты из Москвы в израильский Эйлат - 30.06.2025, ПРАЙМ
Red Wings возобновит полеты из Москвы в израильский Эйлат
Авиакомпания "Ред Вингс" (Red Wings) возобновит полеты из Москвы в израильский Эйлат с 31 июля после приостановки выполнения рейсов по этому направлению 13... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T14:04+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания "Ред Вингс" (Red Wings) возобновит полеты из Москвы в израильский Эйлат с 31 июля после приостановки выполнения рейсов по этому направлению 13 июня, следует из данных на сайте компании. Red Wings будет летать в Эйлат каждый четверг на самолетах SSJ-100. Время в пути составит 7 часов 35 минут, включая техническую посадку в Сочи на 40 минут. Стоимость билетов по этому направлению начинается от 26 тысяч рублей. Рейсы из России в Израиль были приостановлены 13 июня в связи с распоряжением Росавиации. В тот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Позже, 25 июня, Росавиация разрешила полеты в Израиль в дневное время - с 07.00 до 01.00, запрет на полеты в ночное время действует до 12 июля. Рейсы в Тель-Авив начнут выполняться Red Wings со 2 июля.
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бизнес, финансы, москва, израиль, red wings, росавиация, ssj-100
Бизнес, Финансы, МОСКВА, ИЗРАИЛЬ, Red Wings, Росавиация, SSJ-100
14:04 30.06.2025
 
Red Wings возобновит полеты из Москвы в израильский Эйлат

Red Wings возобновит полеты из Москвы в израильский Эйлат с 31 июля

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАэропорт Пулково.
Аэропорт Пулково. - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания "Ред Вингс" (Red Wings) возобновит полеты из Москвы в израильский Эйлат с 31 июля после приостановки выполнения рейсов по этому направлению 13 июня, следует из данных на сайте компании.
Red Wings будет летать в Эйлат каждый четверг на самолетах SSJ-100. Время в пути составит 7 часов 35 минут, включая техническую посадку в Сочи на 40 минут. Стоимость билетов по этому направлению начинается от 26 тысяч рублей.
Рейсы из России в Израиль были приостановлены 13 июня в связи с распоряжением Росавиации. В тот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
Позже, 25 июня, Росавиация разрешила полеты в Израиль в дневное время - с 07.00 до 01.00, запрет на полеты в ночное время действует до 12 июля. Рейсы в Тель-Авив начнут выполняться Red Wings со 2 июля.
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БизнесФинансыМОСКВАИЗРАИЛЬRed WingsРосавиацияSSJ-100
 
 
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