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"Величайший парадокс": на Западе раскрыли, как НАТО помогла России
"Величайший парадокс": на Западе раскрыли, как НАТО помогла России - 30.06.2025, ПРАЙМ
"Величайший парадокс": на Западе раскрыли, как НАТО помогла России
Страны НАТО самостоятельно помогали усилению курса России на проведение независимой и самодостаточной политики. Об этом в беседе с изданием Berliner Zeitung... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T08:19+0300
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2025-06-30T08:19+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Страны НАТО самостоятельно помогали усилению курса России на проведение независимой и самодостаточной политики. Об этом в беседе с изданием Berliner Zeitung рассказал бывший аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн."Новая европейская логика следует старому девизу: если хочешь мира, готовься к войне. Но нынешние лидеры НАТО забыли, как европейские элиты слепо наткнулись на катастрофу в 1914 году, убежденные в собственном моральном превосходстве и открыто провоцируя друг друга", — отметил собеседник издания.По мнению МакГоверна, в НАТО продемонстрировали, что страны альянса отказались соблюдать принципы международного права и намерены пойти на все. По этой причине, Москва смогла активно развивать свой военный потенциал, резюмировал эксперт.
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Политика, НАТО, МОСКВА, ЦРУ, Общество
"Величайший парадокс": на Западе раскрыли, как НАТО помогла России
Аналитик МакГоверн: провокации НАТО показали России путь развития
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ.
Страны НАТО самостоятельно помогали усилению курса России на проведение независимой и самодостаточной политики. Об этом в беседе с изданием Berliner Zeitung
рассказал бывший аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн.
"Новая европейская логика следует старому девизу: если хочешь мира, готовься к войне. Но нынешние лидеры НАТО забыли, как европейские элиты слепо наткнулись на катастрофу в 1914 году, убежденные в собственном моральном превосходстве и открыто провоцируя друг друга", — отметил собеседник издания.
По мнению МакГоверна, в НАТО продемонстрировали, что страны альянса отказались соблюдать принципы международного права и намерены пойти на все. По этой причине, Москва смогла активно развивать свой военный потенциал, резюмировал эксперт.
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