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"Величайший парадокс": на Западе раскрыли, как НАТО помогла России

"Величайший парадокс": на Западе раскрыли, как НАТО помогла России - 30.06.2025, ПРАЙМ

"Величайший парадокс": на Западе раскрыли, как НАТО помогла России

Страны НАТО самостоятельно помогали усилению курса России на проведение независимой и самодостаточной политики. Об этом в беседе с изданием Berliner Zeitung... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T08:19+0300

2025-06-30T08:19+0300

2025-06-30T08:19+0300

политика

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Страны НАТО самостоятельно помогали усилению курса России на проведение независимой и самодостаточной политики. Об этом в беседе с изданием Berliner Zeitung рассказал бывший аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн."Новая европейская логика следует старому девизу: если хочешь мира, готовься к войне. Но нынешние лидеры НАТО забыли, как европейские элиты слепо наткнулись на катастрофу в 1914 году, убежденные в собственном моральном превосходстве и открыто провоцируя друг друга", — отметил собеседник издания.По мнению МакГоверна, в НАТО продемонстрировали, что страны альянса отказались соблюдать принципы международного права и намерены пойти на все. По этой причине, Москва смогла активно развивать свой военный потенциал, резюмировал эксперт.

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нато, москва, цру, общество