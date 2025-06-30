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США могут снова увеличить пошлины на товары из других стран

США могут снова увеличить пошлины на товары из других стран - 30.06.2025, ПРАЙМ

США могут снова увеличить пошлины на товары из других стран

Соединенные Штаты могут снова увеличить пошлины на товары из других стран в случае отсутствия прогресса в торговых переговорах, заявил министр финансов США... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T17:44+0300

2025-06-30T17:44+0300

2025-06-30T17:44+0300

экономика

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скотт бессент

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ВАШИНГТОН, 30 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут снова увеличить пошлины на товары из других стран в случае отсутствия прогресса в торговых переговорах, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Есть страны, которые ведут переговоры добросовестно, но они должны понимать: если мы не сможем достичь соглашения из-за их упрямства, мы можем вернуться к уровням (пошлин - ред.), установленным 2 апреля. Надеюсь, до этого не дойдёт", - сказал Бессент в интервью Bloomberg. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

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мировая экономика, сша, вашингтон, китай, скотт бессент, дональд трамп, bloomberg