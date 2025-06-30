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США могут снова увеличить пошлины на товары из других стран - 30.06.2025, ПРАЙМ
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США могут снова увеличить пошлины на товары из других стран
США могут снова увеличить пошлины на товары из других стран - 30.06.2025, ПРАЙМ
США могут снова увеличить пошлины на товары из других стран
Соединенные Штаты могут снова увеличить пошлины на товары из других стран в случае отсутствия прогресса в торговых переговорах, заявил министр финансов США... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T17:44+0300
2025-06-30T17:44+0300
экономика
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ВАШИНГТОН, 30 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут снова увеличить пошлины на товары из других стран в случае отсутствия прогресса в торговых переговорах, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Есть страны, которые ведут переговоры добросовестно, но они должны понимать: если мы не сможем достичь соглашения из-за их упрямства, мы можем вернуться к уровням (пошлин - ред.), установленным 2 апреля. Надеюсь, до этого не дойдёт", - сказал Бессент в интервью Bloomberg. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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мировая экономика, сша, вашингтон, китай, скотт бессент, дональд трамп, bloomberg
Экономика, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, КИТАЙ, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Bloomberg
17:44 30.06.2025
 
США могут снова увеличить пошлины на товары из других стран

Глава Минфина США Бессент: США могут снова увеличить пошлины на товары из других стран

Флаг США
Флаг США
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ВАШИНГТОН, 30 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут снова увеличить пошлины на товары из других стран в случае отсутствия прогресса в торговых переговорах, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
"Есть страны, которые ведут переговоры добросовестно, но они должны понимать: если мы не сможем достичь соглашения из-за их упрямства, мы можем вернуться к уровням (пошлин - ред.), установленным 2 апреля. Надеюсь, до этого не дойдёт", - сказал Бессент в интервью Bloomberg.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Флаг Австралии - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
Австралия намерена добиться от США полной отмены торговых пошлин
11:24
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАВАШИНГТОНКИТАЙСкотт БессентДональд ТрампBloomberg
 
 
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