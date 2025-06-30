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Поставки алюминия из России в Южную Корею в мае выросли втрое
Поставки алюминия из России в Южную Корею в мае выросли втрое - 30.06.2025, ПРАЙМ
Поставки алюминия из России в Южную Корею в мае выросли втрое
Поставки алюминия из России в Южную Корею в мае этого года выросли втрое в годовом выражении, до максимума за всю историю торговли двух стран, подсчитало РИА... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T03:16+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Поставки алюминия из России в Южную Корею в мае этого года выросли втрое в годовом выражении, до максимума за всю историю торговли двух стран, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Так, в мае текущего года объем импорта Южной Кореей российского алюминия и изделий из него достиг рекордных 126,5 миллиона долларов. За год объемы поставок выросли втрое, а за месяц лишь на 0,7%.
При этом РФ за год смогла подняться с шестого на второе место среди главных поставщиков алюминия в Корею. Ее доля при этом выросла до 15,4% с 5,3%. В число лидеров также вошли Китай (159,7 миллиона долларов), Австралия (89,2 миллиона), США (63,1 миллиона) и ОАЭ (45,2 миллиона).
Больше всего в мае Сеул покупал у Москвы необработанный алюминий - на 125,5 миллиона долларов. Также импортировались алюминиевые листы и плиты толщиной от 0,2 миллиметра (558 тысяч долларов) и алюминиевая проволока (456 тысяч).
В целом Южная Корея по итогам мая немного нарастила импорт алюминия в годовом выражении - на 6%, до 823,9 миллиона долларов. А по итогам первых пяти месяцев года покупки выросли на десятую часть - до 3,9 миллиарда долларов.
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Поставки алюминия из России в Южную Корею в мае выросли втрое
Поставки алюминия из России в Южную Корею в мае выросли втрое в годовом выражении
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Поставки алюминия из России в Южную Корею в мае этого года выросли втрое в годовом выражении, до максимума за всю историю торговли двух стран, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Так, в мае текущего года объем импорта Южной Кореей российского алюминия и изделий из него достиг рекордных 126,5 миллиона долларов. За год объемы поставок выросли втрое, а за месяц лишь на 0,7%.
При этом РФ за год смогла подняться с шестого на второе место среди главных поставщиков алюминия в Корею. Ее доля при этом выросла до 15,4% с 5,3%. В число лидеров также вошли Китай (159,7 миллиона долларов), Австралия (89,2 миллиона), США (63,1 миллиона) и ОАЭ (45,2 миллиона).
Больше всего в мае Сеул покупал у Москвы необработанный алюминий - на 125,5 миллиона долларов. Также импортировались алюминиевые листы и плиты толщиной от 0,2 миллиметра (558 тысяч долларов) и алюминиевая проволока (456 тысяч).
В целом Южная Корея по итогам мая немного нарастила импорт алюминия в годовом выражении - на 6%, до 823,9 миллиона долларов. А по итогам первых пяти месяцев года покупки выросли на десятую часть - до 3,9 миллиарда долларов.