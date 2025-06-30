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Развитие технологического суверенитета стран БРИКС: стартует пилотный проект устройств с ОС Аврора в Индии

Развитие технологического суверенитета стран БРИКС: стартует пилотный проект устройств с ОС Аврора в Индии - 30.06.2025, ПРАЙМ

Развитие технологического суверенитета стран БРИКС: стартует пилотный проект устройств с ОС Аврора в Индии

Компания "Открытая мобильная платформа", разработчик российской доверенной операционной системы Аврора, анонсировала начало первого международного проекта –... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T12:19+0300

2025-06-30T12:19+0300

2025-06-30T12:34+0300

пресс-релизы

технологии

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Компания "Открытая мобильная платформа", разработчик российской доверенной операционной системы Аврора, анонсировала начало первого международного проекта – пилотное внедрение ОС Аврора у ключевых государственных и корпоративных заказчиков из Индии. Это событие подчеркивает более глубокое технологическое партнерство между Россией и Индией, направленное на создание суверенной мобильной экосистемы в рамках БРИКС.Партнёрство между "Открытой мобильной платформой" и индийской компанией Foreseer AI заключено при содействии Индо-Российского технологического хаба в Дели, совместного предприятия "Иннопрактика Россия" и BharRosa, а также Ассоциации "Руссофт".Пилотный проект является важным шагом на пути к снижению зависимости от технологий, создаваемых вне стран БРИКС. На текущий момент ОС Аврора оценивается индийскими организациями на предмет соответствия к строгим требованиям по защите данных и локализации.ОС Аврора — это современная отечественная операционная система для смартфонов и планшетов, предназначенная для решения корпоративных задач, цифровой трансформации предприятий и обеспечения информационной безопасности бизнес-процессов. Активное развитие, современный интерфейс, сертификация ФСТЭК УД4 и ФСБ АК3/КС3, а также растущая экосистема делают ОС Аврора стратегическим выбором бизнеса. ОС Аврора используется в крупных государственных компаниях и организациях и формирует безопасную мобильную среду, гарантируя защищенный доступ сотрудников из любого места, где есть интернет, к корпоративным и государственным информационным системам.· Безопасность: "Аврора" имеет эшелонированную безопасность, включая механизм доверенных источников, изоляцию приложений и контроль целостности. За счет этого удается создать надежную мобильную цифровую среду, устойчивую к киберугрозам, что позволяет защитить конфиденциальные данные.· Суверенитет: "Аврора" позволяет снизить зависимость от иностранных операционных систем и обеспечивает полный контроль над данными· Собственные средства разработки (SDK): ОС Аврора предоставляет собственный SDK, что позволит компаниям Индии создавать локальные приложения без ограничений· Адаптивность: Система имеет гибкие настройки, поддерживает корпоративные приложения и инструменты для удаленного управления устройствами· Интуитивно понятный интерфейс: ОС Аврора обладает современным удобным интерфейсом, разработанным для повышения эффективности и простоты использования в крупных организациях· Развитие: "Аврора" регулярно обновляется, добавляются новые функции, улучшается производительность и безопасность· Масштаб: сейчас "Авророй" пользуются сотни тысяч человек. Цель компании — выйти на 1 млн активных пользователей"ОС Аврора разработана таким образом, чтобы ее можно было адаптировать к различным аппаратным средствам и вариантам использования – от корпоративных устройств до автомобильных систем. Наше партнерство с ForeseerAI заключается в совместном создании экосистемы, в которой сочетаются суверенитет и инновации. Пилотный этап покажет, насколько архитектура безопасности и возможности локализации Авроры соответствуют уникальным требованиям Индии", — отметил генеральный директор "Открытой мобильной платформы" Павел Эйгес."Важнейшим элементом национальной безопасности Индии является ОС смартфонов, которые используются на объектах критической инфраструктуры. Архитектура Авроры обеспечивает высочайший уровень безопасности. Пилотный проект покажет сотрудничество между двумя странами для создания самой безопасной операционной системы для смартфонов в Индии", — заявил директор ForeseerAIЧандракумар Четтиар (Chandrakumar Chettiar).***Компания "Открытая мобильная платформа" занимается разработкой и продвижением российской мобильной ОС Аврора и платформы управления корпоративными мобильными устройствами "Аврора Центр", а также других решений, которые позволяют строить доверенную мобильную среду, гарантируя защиту чувствительной информации.ОС Аврора и "Аврора Центр" используются в крупных государственных компаниях и организациях и формируют безопасную мобильную среду, гарантируя защищенный доступ сотрудников из любого места, где есть интернет, к корпоративным и государственным информационным системам.

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пресс-релизы, технологии