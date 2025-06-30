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Аналитики ожидают ослабления рубля к юаню, доллару и евро

Аналитики ожидают ослабления рубля к юаню, доллару и евро - 30.06.2025, ПРАЙМ

Аналитики ожидают ослабления рубля к юаню, доллару и евро

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают снижения российского рынка акций за следующий месяц и ослабления рубля к юаню, доллару и евро,... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T21:21+0300

2025-06-30T21:21+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Никола Косич. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают снижения российского рынка акций за следующий месяц и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится за июль на 1,5% - до 2804,2 пункта. Цена на нефть марки Brent при этом за июль опустится в пределах 1,5 доллара - до 65,33 доллара за баррель, а курс евро на форексе повысится в пределах 1 цента - до 1,183 доллара, инфляция за месяц составит 0,92%, а цена золота увеличится в пределах 50 долларов за тройскую унцию – до 3340 долларов, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующий месяц повысится на 24 копейки - до 11,16 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, вырастет на 2,06 рубля, до 80,53 рубля, евро - на 2,13 рубля, до 94,40 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынка "На фоне явного замедления инфляции и очень крепкого рубля полагаем, что скептицизм рынка на счет будущей ставки не оправдан, и ждем очередной секвестр ДКП на заседании 25 июля, скажем, "ключ на 19%". В ближайшие недели сентимент рынка может еще больше улучшиться и за счет прогресса в переговорном процессе, и благодаря реинвестированию ранее выплаченных дивидендов", - отмечает Михаил Зельцер из "БКС Мир Инвестиций". "Мировые фондовые площадки завершают период на исторически рекордных значениях, либо в их вблизи. В июне большинство среднесрочных рисков не реализовалось, что позволило инвесторам быть более уверенными в покупке рискованных активов. Ближневосточный конфликт получил не инфляционное развитие, что позволяет инвесторам рассчитывать на продолжения цикла смягчения денежно-кредитной политики ключевых ЦБ мира", - комментирует Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Торговые войны также выглядят более сдержанными по сравнению с изначальными намерениями США, это также снимает часть рисков в отношении экономических перспектив, добавил Евстифеев. "Банк России на опорном заседании в июле, вероятно, вновь снизит ключевую ставку. Варианты решений могут включать и шаги свыше 100 базисных пунктов, однако, регулятор вновь может предпочесть консервативное решение: снизить ставку до 19% годовых, но смягчить сигнал, подтвердив, что намерен рассматривать дальнейшее снижение ставки. Несмотря на снижение ставки акции останутся под давлением из-за крупных закрытий реестров, дивидендные разрывы после которых будут закрываться очень медленно", - комментирует Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Принятие большого налогового закона президента США Дональда Трампа может привести к возобновлению игры на понижение курса доллара, от чего выиграют евро и золото, добавил эксперт. "Июль традиционно относится к "летнему затишью", то есть к периоду низкой ликвидности, когда крупные инвесторы (особенно иностранные) частично покидают рынок из-за отпускного сезона. При этом рост в июле случается чаще, чем падение. По статистике последних 10–15 лет индекс Мосбиржи показывает положительную динамику примерно в 60–70% случаев", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Наибольшую поддержку рынку в этот период времени оказывают отчетности компаний за первое полугодие (в конце месяца), а также ожидания дивидендов по итогам шести месяцев (у тех эмитентов, кто платит промежуточные дивиденды), отметил он. Начало цикла снижения ключевой ставки будет главным драйвером для рынка в ближайшее время, также считает Иван Ефанов из компании "Цифра брокер". Рубль может попасть под давление В июле ожидается более уверенная динамика курсов инвалют к рублю на фоне поступающих сводок о сокращении экспорта, наращивании импорта, роста вероятности очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ, полагает Зельцер. "Ориентиры на месяц — доллар к 85 рублям, евро - к 95 рублям, юань к 11,5 рубля", - оценивает он. Умеренное давление на рубль может оказать снижение цен на нефть, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Основным фактором поддержки для национальной валюты будет спрос на рублевые активы, что выражается в повышенном спросе на аукционах по размещению ОФЗ. При этом сейчас мы не видим поводов для существенного смещения курса рубля относительно основных мировых валют. Ожидаем, что в июле юань будет двигаться в диапазоне 10,8-11,3 рубля", - добавляет он. Если санкционное давление на РФ будет увеличиваться, особенно со стороны США, то курс доллара может вырасти выше 80 рублей и приблизиться к 90 рублям, допускает Чернов. Динамика индексов "В июле российский фондовый рынок может оказаться под давлением, что приведет к смещению индекса Мосбиржи в диапазон 2550-2650 пунктов. Для такой динамики есть сразу несколько причин. Ситуация на рынке энергоносителей, где мы ожидаем возвращение нефти марки Brent в диапазон 60-65 долларов, будет стимулировать продажи ценных бумаг", - прогнозирует Богдан Зварич из ПСБ. На динамике цен скажется прохождение дивидендных отсечек в отдельных бумагах - наибольшее влияние окажет отсечка в акциях Сбербанка, на графике которых дивидендный гэп появится 18 июля 2025 года, добавил он. "Стоит отдельно отметить, что появились очень высокие риски усиления санкционного давления на российскую экономику со стороны США, так как в СМИ пишут о возможном повышении импортных пошлин со стороны США до 500% для тех стран, кто покупает российские энергоресурсы по цене выше потолка цен или поставляет в РФ товары двойного назначения. При реализации такого сценария фондовый рынок РФ окажется под давлением, и может опуститься ниже 2700 пунктов по индексу Московской биржи", – полагает Чернов. Если рассматривать отрасли, то на фоне ожидания смягчения монетарной политики ЦБ и как следствие стоимости фондирования, в лидерах роста на Московской бирже могут оказаться компании финансового сектора, добавил он. "Негатива могут добавить и недельные данные по инфляции, которые в моменте покажут резкий (хоть и во многом ожидаемый) рост цен из-за индексации тарифов. Тем не менее на самом заседании регулятор, вероятно, не только снизит ставку на 100 базисных пунктов, но также может смягчить прогнозы по среднегодовым уровням "ключа". Это способно будет привести к возвратному снижению доходностей и росту индекса Мосбиржи выше 2900 пунктов", - отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург.

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рынок, акции, индексы, рф, сша, владимир чернов, михаил зельцер, владимир евстифеев, мосбиржа, псб, "бкс мир инвестиций"