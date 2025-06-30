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Путин отметил вклад экс-главы Туркмении в укрепление отношений

Путин отметил вклад экс-главы Туркмении в укрепление отношений - 30.06.2025, ПРАЙМ

Путин отметил вклад экс-главы Туркмении в укрепление отношений

Президент России Владимир Путин поздравил председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения и отметил его... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T07:35+0300

2025-06-30T07:35+0300

2025-06-30T07:35+0300

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АШХАБАД, 30 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения и отметил его вклад в укрепление российско-туркменистанских отношений, сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан". "За годы пребывания на высших государственных постах вы снискали заслуженное уважение соотечественников и огромный авторитет за рубежом. Трудно переоценить ваш личный вклад в упрочение российско-туркменистанских отношений. Уверен, что они и впредь будут плодотворно развиваться в духе углублённого стратегического партнёрства на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности", - говорится в сообщении. Путин пожелал экс-главе Туркмении крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. Гурбангулы Бердымухамедову 29 июня исполнилось 68 лет.

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россия, мировая экономика, туркмения, владимир путин